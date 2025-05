Végleg bezárt a legendás vidéki szórakozóhely: maga Lovasi András is elsiratta a kulthelyet

Egykor a környék legmenőbb rendezvényhelyszíne volt Rock Táncház, a szórakozóhely igazi fogalom lett, nemcsak Nógrádban. Még múlt hétvégén Lovasi András vezette Kiscsillag zenekar búcsúztatta el, ők zárták le az intézmény közel három évtizedes történetét.

Múlt hétvégén végleg bezárt Magyarország kultikus szórakozóhelye, a balassagyarmati Rock Táncház. A ’90-es évek óta működött intézmény utolsó eseményén a Lovasi András vezette Kiscsillag együttes lépett fel.

A Rock táncház a ’90-es években még a helyi művelődési központból indult, később a mozi épületébe költözött, ahol koncertekkel, filmvetítésekkel és közönségtalálkozókkal várták a látogatókat. A záróeseményen nemcsak koncertet tartottak: levetítették a Kiscsillagról készült friss dokumentumfilmet, Csókoljál meg, Kiscsillag címmel, majd a zenekar tagjai személyesen is találkoztak a közönséggel - számolt be róla az Ipolyinfo.hu.

Lovasi András, a zenekar alapítója a portálnak elmondta: különleges kapcsolat fűzi őket Balassagyarmathoz – nemcsak a közönség, hanem a mozi üzemeltetője és a város polgármestere révén is. Míg a mozi vezetője egyben a táncház vezetője is a kezdetek óta, addig Csach Gábor polgármestert zenésztársaként üdvözölheti, és személyes ismeretség is fűzi hozzá – mondta Lovasi.

Aki végezetül azt is elárulta: hajdan a környék legmenőbb rendezvényhelyszíne volt a Rock Táncház, azonban a korszak lezárása után is bizonyosan jó hely marad Balassagyarmat a szórakozni vágyóknak, mert amíg a ma ismert programszervezők dolgoznak Nógrádban, addig a Kiscsillagnak is lesz helye a helyi rendezvényeken.