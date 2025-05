Igazi csodaszer a kertben a krumpli héja: 3+1 aranyat érő trükk, amitől a palánták is beindulnak

Ne dobd ki a krumplihéjat, inkább használd fel okosan a kertben! A paradicsompalánták szó szerint kivirulnak tőle: íme, a természetes, olcsó és meglepően hatékony megoldás.

Ahogy nemrég a HelloVidék is megírta, itt a május, és a kiskertekben már javában zajlik az élet. Az ügyesebbek betakarították az első hónapos retkeket, a friss sóska is bőségesen terem, a krumplit lassan tölteni kell, és végleges helyére kerülhetnek a paprika- és paradicsompalánták is. Ha elvonulnak az első májusi esők, újra indulhat a kerti szorgoskodás – ilyenkor minden apró trükk jól jön! És most egy ilyen jött velünk szembe a Facebookon: kiderült, hogy a burgonyahéj bizony mekkora kincs lehet a kertben! Hozunk is mindjárt 3 aranyat érő tippet, miként is lehet újrahasznosítani!

1. Ettől lesz szép és egészséges a paradicsompalántánk

Nem érdemes csak úgy a komposztra dobni, hiszen például a paradicsompalánta alá helyezve természetes tápanyagként működik – lassan bomlik, közben pedig értékes káliummal, foszforral és más hasznos anyagokkal támogatja a növény fejlődését. Ha tehát legközelebb krumplit hámozol, jusson eszedbe: amit más kidob, az a te kertedben igazi titkos fegyver lehet!

A burgonya héja tehát nem hulladék, a kertészek is jól tudják, hogy igazi kincs, ha a megfelelő helyre kerül. A paradicsompalánták alá ásott burgonyahéj bomlás közben fokozatosan szabadítja fel a benne található tápanyagokat: káliumot, foszfort, magnéziumot és kisebb mennyiségben nitrogént is. Ezek a tápanyagok kifejezetten kedveznek a paradicsom gyökérfejlődésének és termésképződésének, ráadásul teljesen természetes módon, vegyszermentesen táplálják a növényt.

A héj bomlása serkenti a talaj mikrobiális életét is, ami különösen fontos a palántázás korai szakaszában. Fontos viszont, hogy csak kezeletlen (nem vegyszerrel kezelt vagy csírázásgátlóval ellátott) burgonyából származó héjat használjunk, és mindig földdel takarjuk be, nehogy kártevőket vonzzon. Egyszerű, háztartási "melléktermék", ami kis odafigyeléssel értékes zöldtrágyává válhat a kertben – érdemes kipróbálni!

A burgonya héja - mint műtrágya - a következő növényekkel is remekül működik:

görögdinnye és dinnye;

uborka és cukkini;

fejes káposzta;

fehér retek;

fokhagyma.

2. Készíts belőle természetes tápoldatot – egyszerűen és olcsón

A burgonyahéj kiváló alapanyag házi tápoldathoz, ami tele van ásványi anyagokkal. Tegyél egy maréknyi friss krumplihéjat egy jól zárható üvegbe vagy műanyag edénybe, önts rá kb. fél liter vizet, majd adj hozzá két evőkanál 10%-os ecetet (ami segíti a fermentációt). Hűvös, árnyékos helyen hagyd állni két napig. Ez idő alatt az erjedés során a tápanyagok – mint például a kálium és a foszfor – kioldódnak a vízbe, így kapsz egy remek, természetes folyékony tápoldatot. Használhatod locsolásra paradicsomnál, paprikánál, de akár szobanövényeknél is. Elősegíti a gyökérnövekedést, erősíti a növény immunrendszerét és serkenti a virágzást is- írja a balconygardenweb.

3. A burgonya biológiailag lebomló vetőmagindítóként is használható

Vágjunk félbe egy krumplit, majd vágjunk egy kis mélyedést a közepébe és adjunk hozzá földet és egy magot. Ha a palánta megnő, át is ültethetjük a burgonyát a kertbe.

3+1. Természetes talajlazítóként is beválik, de remek csigacsali is

A krumplihéj nemcsak táplál, hanem a talaj szerkezetét is javítja – különösen agyagos, tömör föld esetén hasznos. Ültetés előtt vagy ásás közben egyszerűen szórd szét a krumpli héját a kerti ágyásban, és forgasd be ásónyom mélységben. A lebomló szerves anyag nemcsak tápanyagot szolgáltat a növényeknek, hanem levegősebbé teszi a földet, ezáltal javítva a gyökerek oxigénellátását és vízháztartását. Ez különösen fontos paradicsom, paprika, uborka és más melegigényes zöldségek esetén.

Végezetül még egy plusz érv, miért is nagy kár egyszerűen a kukába hajítani a krumpli hékát: tudtátok, hogy nagyszerű csigacsali?! A burgonya héja csigacsaliként is használható, hiszen a csigákat vonzza a héjban lévő nedvesség. Ha ellepték a csigák a héjat, szedjük össze őket, és már tiszta is a kertünk.