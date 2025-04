Elég a palántagyilkolásból: súlyos pénzeket spórolhatsz, ha így állsz neki a kiültetésnek

Az idei tavaszi szezonban a palánták ára sem lett olcsóbb, sőt! A vidéki piacokon, vásárcsarnokokban már javában kínálják a különféle tök-, padlizsán-, uborka, paradicsom- és paprikapalántákat, de 300-400 forint alatti árakat ne is keressünk! Kósa Dániel kertészmérnök segítségével most annak jártunk utána, érdemes-e kivárni a vásárlással, mikor a legjobb nekilátni a kiültetésnek? Hogyan nem hibázhatunk?

Ha idén is azt szeretnénk, hogy kertünk bővelkedjen friss konyhakerti növényekben, akkor bizony mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk. A tavaszi szezonban a piacon vagy az árudákban vásárolt palánták ára nem lett olcsóbb, sőt! A szombathelyi piacon már javában kínálják a különféle paradicsom-palántákat, a feketétől kezdve a fürtösön át a koktél sárgáig, a töltögetni való, sütni való paprikákat, a padlizsánt, valamint az uborka-, cukkini- és tökpalántákat is. Ne számítsunk azonban 300-400 forint alatti árakra!

Hasonló a helyzet a salátafajtákkal is. Aki nem akar bajlódni a magvetéssel, az a piacon is be tudja szerezni a palántákat - 100-200 forint közötti áron, de bőséggel találunk a piaci kínálatban fűszernövényeket is, a zöld zellertől a petrezselymen át a metélőhagymáig. A szombathelyi standosok a HelloVidéknek egyenlőre közepes vagy gyenge forgalomról számoltak be, mivel a vásárlók többsége valószínűleg megvárja, hogy a jó idő tartósan megérkezzen, mielőtt beszereznék a palántáikat.

Ha szerencsénk van, háztól vásárolva, helyi termelőktől kicsit olcsóbban szerezhetjük be az idei ültetni valókat: akár már 250-300 forintért is hozzájuthatunk a paprika- és paradicsompalántákhoz, de többségében 300–500 forint között mozog az áruk. Amit persze befolyásol a növények mérete, valamint az, hogy cserépben vagy tápkockás formában árulják őket.

Jó tudni, hogy a palánták online is beszerezhetők, és nagyobb tételben általában jelentősen olcsóbban, akár 30%-kal is kedvezőbb az áruk, mint a piacon. Ennek a vásárlási módnak azonban van egy nagy hátránya: előre nem láthatjuk, illetve nem tudjuk kézbe venni a kiszemelt darabokat. Ugyanakkor a tapasztalatok szerint ez nem feltétlenül okoz csalódást, ha valaki ezt az utat választja.

Mikor érdemes kiültetni a palántákat?

Lassan itt a május, és a kiskertekben az ügyesebbek már betakarították a hónapos retkeket, a friss sóska pedig bőségesen szedhető. A burgonyákat is hamarosan tölteni kell, míg a tavaszi borsó már szépen hajt, az őszi vetésűek pedig virágoznak. De mi a helyzet azokkal a növényekkel, amiket nem közvetlenül a földbe vetünk? Kósa Dániel kertészmérnök segítségével most annak jártunk utána, mikor érdemes kiültetni a paradicsomokat, paprikákat és padlizsánokat.

„Akik nem vásárolják, hanem saját kezűleg nevelik a palántákat, valószínűleg már túl vannak a tűzdelésen, és szépen növekednek a kis növények. Ők már eldöntötték, milyen felhasználásra szeretnének termeszteni, így számukra a kiültetés lesz a következő fontos lépés. Áprilisban egy nagy lehűlés érte el az országot, sok kerttulajdonosnak izgulnia kellett, hiszen a hideg miatt a saját palántáim sajnos nem élték túl a fagyot” – mesélte a HelloVidéknek Kósa Dániel.

A szakember szerint azoknak a kerttulajdonosoknak, akik vásárolják a palántákat, érdemes alaposan átgondolniuk, hogy mire szeretnék felhasználni a termést. Ugyanis léteznek olyan speciális fajták, amelyek különböző célokra a legideálisabbak. Természetesen vannak univerzálisak is, de akik például évente több liter paradicsomlevet vagy ketchupot szeretnének eltenni, azoknak érdemesebb olyan nagy termésű, lédús fajtát választani, mint például az ökörszív. Akár saját nevelésű, akár vásárolt palántáról van szó, a többi tennivaló már szinte ugyanaz.

A palánták kiültetését általában május első-második felében érdemes megkezdeni, amikor már tartósan meleg, 15-20 °C körüli nappali hőmérsékletre lehet számítani, és az éjszakai fagyveszély elmúlt.

A pontos időpont az adott év tavaszától függ, de a fagyok elmúltával a legbiztosabb a kiültetés. Érdemes figyelni arra is, hogy kellően melegben ültessük ki a növénykéket a végleges helyükre. Ha pedig esetleg bejön egy hűvös idő, fátyolfóliával vagy akár félbevágott műanyagpalackkal takarjuk le őket.

"Egy idő után eljön a nagy pillanat, kellően megnőnek a palánták ahhoz, hogy szabadföldbe kerüljenek. A kiültetés előtt rakjuk ki növényeinket a kertbe hosszabb időszakokra, jó időben, így edzve őket. Éjszakára még vegyük be őket ebben a szoktatási időszakban. A kiültetést célszerű kicsit kevésbé napos időben végezni, hogy ne érje őket hirtelen UV-sugárzás új helyükön. Gondoskodjunk arról is, hogy az új föld, ahová kerülnek, kellően tápanyagdús legyen. Ha szükséges, szerves trágyát is keverhetünk bele" - tanácsolta még Kósa Dániel.

A szakember szerint a talajt, akik előkészítették őszön, azok valószínű trágyáztak is, ha nem akkor palántálás előtt egy komplex műtrágyát juttassunk ki, a megfelelő dózisban. „Akik csak nem rég kaptak kedvet, és most készítették elő az ágyást, számukra is inkább a havi műtrágyázást javasolnám, lombtrágyázással, ugyanis hamarabb oldódik, illetve könnyebben felvehető a tápanyag, mint egy friss trágyázás esetén.” – tanácsolta Kósa Dániel, aki még hozzátette, a gondosan végzett kiültetés akkor is fontos, ha boltban vásárolt palántákat nevelünk tovább. Ha mindenre odafigyelünk, növényeink egészségesen, jól termő példányokká fejlődnek majd.

4 tipp, amire még érdemes odafigyelni a palántázásnál

Általánosságban a palántákat kiültetés előtt alaposan áztassuk be, hogy a tápkocka amiben eddig volt jól felszívja a vizet. Kicsit nedvesítsük át és ássuk ki a helyét, legyen az szabad földben, vagy cserépben. A gyökereket kicsit lazítsuk meg, valamint a tápközeg szélén kicsit borzoljuk meg, így segítve a gyökeresedést. Jól tömörítsük meg a földet a gyökérzet körül, ha úgy ítéljük meg, akkor tegyünk a növények mellé támasztékot. Ezen felül is van még pár dolog, amikre érdemes közben odafigyelni:

1. Szoktassuk hozzá a növényeinket a kintléthez

A palánták „stresszesek” lesznek, ha a teljes komfortból hirtelen kikerülnek a szabadba, ami jelentősen lelassíthatja a fejlődésüket, és nehezen állnak talpra. Kiültetés előtt lehetőleg egy hétig szoktassuk őket a szabadsághoz: nappalra vigyük ki őket, este pedig vissza az otthonunkba.

2. Amire érdemes nagyon odafigyelni

Ne érje erős nap: Az árnyékos, félárnyékos hely az ideális.

Az árnyékos, félárnyékos hely az ideális. Ne érje erős szél: Nyugodtan betehetjük egy-egy dobozba is a palántákat, így még ki-be hordozni is könnyű.

Nyugodtan betehetjük egy-egy dobozba is a palántákat, így még ki-be hordozni is könnyű. Legyen fokozatos: Először csak 1-2 órára, majd minden nap növeljük az időtartamot. Ha hétköznap dolgozunk, és nem kivitelezhető a napi szoktatás, kezdjük el a kiszoktatást péntek délután, körülbelül 1-2 órával, és a hétvégén fokozatosan növeljük 6-7 órára, így hétfőn már egész nap kint hagyhatjuk őket.

Először csak 1-2 órára, majd minden nap növeljük az időtartamot. Ha hétköznap dolgozunk, és nem kivitelezhető a napi szoktatás, kezdjük el a kiszoktatást péntek délután, körülbelül 1-2 órával, és a hétvégén fokozatosan növeljük 6-7 órára, így hétfőn már egész nap kint hagyhatjuk őket. A megfelelő mélység kiválasztása

3. A megfelelő ültetési mélység is kulcsfontosságú

Amikor kivesszük a palántát a cserépből, ne ütögessük le róla a földet, még akkor sem, ha a gyökerek már körbenőtték a földkockát. A paradicsom és a tökfélék kivételével szinte minden növénynél fontos, hogy megfelelő mélységbe ültessük a palántákat. A legrosszabb, amit tehetünk, ha nem ültetjük el teljesen a palántáinkat, és még kilóg a földlabda. A gyökereknek teljesen bele kell kerülniük a földbe, mert csak így tudják felvenni a szükséges nedvességet. Az sem jó, ha a földet túl magasra rakjuk a szár körül, mert akkor a víz lefolyik, és a növény nem jut elég nedvességhez.

4. A megfelelő földről és a trágyázásról se feledkezzünk meg

Ne ültessük a földkockát egy szintre a kinti földdel; inkább egy kicsit mélyebbre helyezzük a palántát, hogy egy kis medence keletkezzen a szár körül. Ez segít megőrizni a vizet, így nem szükséges minden nap locsolnunk a növényt. Kicsit nyomkodjuk le a földet, és tépkedjük le az alsó leveleket, hogy a növény jobban szellőzzön.

Amennyiben nem mi neveltük a palántákat, akkor ültetés után célszerű egy permetezést végezni, hogy kórokozót vagy kártevőt ne vigyünk be a kiskertünkbe. Ezeket a kezeléseket célszerű 2-3 hetente elvégezni. A vegyszerek kijuttatása mellett adjunk növényeinknek lombtrágyát is - tanácsolta még Kósa Dániel.