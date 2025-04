Újabb invazív faj került elő egy magyar tóból: ennek a fele sem tréfa, komoly veszély

A tatabányai Csónakázó-tóban újabb idegenhonos teknősfajt azonosítottak, ami tovább növeli az aggodalmakat a hazai ökoszisztéma egyensúlyának felborulása miatt. A kínai háromélű teknős felbukkanása már a tizenkettedik teknősfajt jelenti ebben a vízben.

Idegenhonos teknősfaj jelenlétére derült fény a tatabányai Csónakázó-tónál - számoltak be róla közösségi médiában. Petrovics Milán, aki hivatalos engedéllyel végez állatmentést, április 24-én egy kínai háromélű teknőst (Mauremys reevesii) fedezett fel a tó vizében.

"A teknőst a tóparti nádas külső részén, nagyjából 30 centi mélységű vízben pillantottam meg. Mivel sűrű nád vette körül, a háló nem lehetett opció az elfogásához. Gyorsan odaléptem hozzá, és egy hirtelen mozdulattal kézzel kaptam ki a vízből az állatot" – mesélte Milán a Sokszínű vidéknek.

A szakember figyelmeztetett, hogy az idegenhonos teknősfajok komoly veszélyt jelentenek a hazai mocsári teknős populációjára. Bár közvetlen támadást nem intéznek az őshonos fajok ellen, elvonják előlük a táplálékot és az élőhelyet, például a napozásra alkalmas felületeket.

"Terjeszthetnek olyan, más kontinensről származó vírusokat is, amelyek ha rájuk nem is, de az itteni fajokra veszélyesek lehetnek. Bár nem jellemző, de a hibridizáció is fennáll, amely szintén tovább csökkenti a mocsári teknős vérvonalát" – magyarázta az állatvédő.

A kínai háromélű teknős a sekély, iszapos vizeket kedveli, és bár úszóhártyái kevésbé fejlettek, jól mozog a vízben. Táplálkozási szokásait tekintve nem válogatós, és az amerikai ékszerteknősökkel ellentétben inkább visszahúzódó természetű.

A tatabányai Csónakázó-tó valóságos gyűjtőhelye lett a különböző teknősfajoknak. A most azonosított példánnyal együtt már 12 különböző faj jelenlétét dokumentálták, köztük számos észak-amerikai és ázsiai eredetű teknőst.

Petrovics szerint a jövőben további fajok megjelenésére is számíthatunk. A befogott idegenhonos teknősöket a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársaihoz juttatja el, akik általában a Fővárosi Állatkertbe szállítják tovább a hüllőket.

A szakértő szerint az egzotikus teknősfajok elterjedése a hazai vizekben elsősorban a felelőtlen állattartók miatt következik be, akik megunt házi kedvenceiket természetes vizekbe engedik. Ezek a fajok könnyen beszerezhetők a díszállatkereskedésekben, ami tovább növeli a probléma kockázatát.