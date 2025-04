Gödöllőn épít gyárat a szingapúri gyógyszercég: a termékek nagyrészét exportra szánják

A magyar kormány a legversenyképesebb körülményeket kívánja biztosítani a gyógyszeripar számára, és ösztönzi, hogy az ágazat hazai szereplői az innovációban eredményesek legyenek - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a Hongene Biotech szingapúri gyógyszeralapanyag-gyártó vállalat az első európai üzemét Gödöllőn építi fel. A körülbelül 36 milliárd forint értékű beruházást az állam 7,5 milliárd forinttal támogatja, így segítve elő százötven új munkahely létrejöttét. Beszédében kiemelte, hogy a cég által alkalmazott technológia világszínvonalú, a hazánkban előállított termékek nagy része pedig exportra fog kerülni.

Arra is kitért, hogy a gyógyszeripar nagyon fontos szerepet játszik a magyar gazdaság teljesítményében, a kormány ezért a legversenyképesebb körülményeket kívánja biztosítani a szektor számára, s ösztönzi azt, hogy az ágazat magyarországi szereplői az innovációban eredményesek legyenek. Majd hozzáfűzte, hogy a gyógyszeripar vezető szerepet játszik a magyar gazdaság dimenzióváltásában, a hozzáadott érték, a kutatás-fejlesztési arány növelésében, illetve nagyban hozzájárult az elmúlt évek során a nemzetgazdasági rekordok megdöntéséhez.

Szijjártó Péter közölte, hogy a közel negyvenezer embernek munkát adó magyarországi gyógyszeripar termelési értéke tavaly 1330 milliárd forint volt, és az idei évben máris sikerült 9 százalékos növekedést elérni. "És hogy nemzetközi szinten mennyire versenyképes a magyar gyógyszeripar, azt mutatja a tény, hogy a világon a 19. helyen állunk a gyógyszeripari export tekintetében, mindezt tízmilliós országként, tehát lakosságszám szerint 95.-ek vagyunk a világon" - fogalmazott.

Ezután megjegyezte, hogy a hazai exporttermékek közül a negyedik legjelentősebb árucsoportot adják a gyógyszerek, a szektor mintegy 85 százalékos exporthányaddal dolgozik. "A magyar gyógyszeripar ráadásul nemzetközi is, hiszen nagy izraeli, dán, brit, francia cégek működnek a legnagyobb magyarokkal együtt itt Magyarországon" - sorolta.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter kiemelte, hogy a Hongene Biotech vállalat vezetőivel abban is megállapodtak, hogy közös kutatási együttműködéseket indítanak a magyar orvostudományi egyetemekkel. Gödöllőn pedig a szakképzésben terveznek duális együttműködéseket – közölte az MTI-vel a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM). A miniszter értékelése szerint a világszínvonalú szingapúri gyógyszeralapanyag-gyártó vállalat Gödöllőn megvalósuló beruházása befektetés a jövőbe - tették hozzá.

A befektetés azt is egyértelműen jelzi, hogy a magyar kutatók nemzetközi szinten is versenyképesek, és a magyar munkaerő kiváló – idézi a közlemény Hankó Balázst, aki elmondta, hogy a beruházással Magyarország az mRNS gyártási technológiában lép előre. Emlékeztetett rá, hogy az Karikó Katalin ezen technológia kapcsán kapta meg Nobel-díjat. Hankó Balázs kitért a felsőoktatás, az innováció és a külgazdaság kapcsolatára is. Úgy fogalmazott, hogy a külgazdaság alapját a nemzetközi rangsorokban előrelépő magyar egyetemek, azok nemzetközi együttműködései, innovációs együttműködései erősítik - áll a közleményben. Hankó Balázs megjegyezte, hogy a szingapúri vállalat az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Németországban, Kínában, Hongkongban is jelen van, és mindenhol "világszínvonalat képvisel" - írták.