Bringások, figyelem! Két nap, három vidéki város: idén sem maradhat el a nagysikerű fesztivál

A közép-békési városok összefogásával idén is életre kel a nagyszabású kerékpáros rendezvény: 2025-ben ismét megrendezik a Háromváros Kerékpáros Fesztivált. A részleteket szerdán, a békéscsabai Munkácsy Emlékházban tartott sajtótájékoztatón ismertették. A szervezők elmondták: a pünkösdi hétvégén, június 7-én és 8-án Békéscsaba, Békés és Gyula nemcsak közösen gondoskodik a körtúráról, hanem egyenként is készülnek különleges programokkal.

A szervező városok polgármesterei mind hangsúlyozták, hogy a rendezvény a "közép-békési együttműködés eredménye", a térség összefogásának "üdítően jó példája". A teljes, három várost körbetekerő táv 58 kilométer, idén június 7-én, szombaton Békéscsabáról indul a túra, ahonnan Békésre, majd Gyulára érkeznek a résztvevők.

Valamennyi városban egyéb programokkal is várják az indulókat, akiknek nem muszáj a teljes távot teljesíteniük, ki is állhatnak, be is csatlakozhatnak bármelyik célhelyen. A házigazda Békéscsaba polgármestere, Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) elmondta: a főtéren a rendezvény idején országos triál bajnokságot szerveznek, emellett egy, a Wenckheim-kerékpárútra tervezett túrával kapcsolják össze "a történelmi hagyományőrzést az aktív sportolással".

Békésen szombaton a "hagyományőrzés jegyében" pünkösdi király- és királynőválasztás lesz, vasárnap pedig városismereti kerékpártúrára várják az érdeklődőket - közölte Kálmán Tibor (Fidesz-KDNP) polgármester. Görgényi Ernő (Fidesz-KDNP), Gyula polgármestere elmondta, a várkertbe érkező bringázók a 25. Gyulai Pálinkafesztiválon kapcsolódhatnak ki, ahol a "túra" estéjén Valmar és BSW koncertek lesznek.

Görgényi Ernő megjegyezte, mindhárom városban nagyon sokan közlekednek a mindennapokban is kerékpárral, és mindenhol sokat tettek az önkormányzatok a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése érdekében. Opauszki Zoltán, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke elmondta, idén megújították a regisztrációs felületet, már él az elektronikus regisztráció, sőt már jelentkeztek is az eseményre. Limitálni kell az indulók létszámát, idén maximum 350 jelentkező indulhat - tette hozzá. Közölte, minden, a teljes távot teljesítő induló egyedi érmet kap, amely tapasztalataik szerint fontos motivációs erővel bír.

A sajtótájékoztatón Pocsai Richárd, az országos triál bajnokság főszervezője elmondta, mintegy 60 indulóra számítanak, az összes hazai válogatott és utánpótlás korú válogatott triálos jelen lesz a rendezvényen, amelyre reményeik szerint cseh, szlovák és lengyel versenyzők is érkeznek majd. A legnagyobb esélyes címvédő Kovács Péter is indul a bajnokságon - tette hozzá Pocsai Richárd. Elmondta, 12 kategóriában indulhatnak a versenyzők életkor és tudás alapján, emellett nyílt kategóriát is meghirdetnek azoknak, akik szeretik az extrém sportokat. Közölte, Békéscsaba főterén jelen lesz egy kerékpáros iskola is, amely a gyerekekkel szeretné megismertetni a sportot speciális kerékpárokkal és egy direkt nekik szóló pályával.