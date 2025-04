Íme, a hobbikertek titkos segítője: ezért örülj, ha fekete rigó költözik be hozzád, ne ijeszd el!

Az egyik legismertebb énekesmadarunk a fekete rigó (Turdus merula), amely kiválóan alkalmazkodott az ember közelségéhez. Bár sok kerttulajdonos bosszankodik miatta – hiszen elcsen egy-egy epret, megböki a paradicsomot, vagy megkóstolja a cseresznyét –, valójában sokkal több hasznot hajt, mint kárt. Megeszi a kártevő rovarokat és bogarakat, és elég pár trükk, hogy a gyümölcsök is érintetlenek maradjanak. Érdemes tehát örülni, ha ez a dalos madár fészket rak a kertünkben: csendes szövetségesünk lehet a természetes kertvédelemben.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldalán osztotta meg, miért is érdemes örülni, ha egy fekete rigó (Turdus merula) fészket rak a kertünkben. A fekete rigó ugyanis nemcsak kedves látvány és fülbemászó énekes, hanem igazi kincs a ház körül. Fiókanevelés idején szinte megállás nélkül hordja a hernyókat, bogarakat, lószúnyogokat, sőt a méretes gilisztákat is. Tápláléklistáján olyan kártevők szerepelnek, mint:

Sodrómolyok, melyek a gyümölcsfák rügyeit odvasítják, hajtásait elszárítják.

Tollascsápú araszolók, amelyek karéjozva rágják a leveleket, akár tarrágást is okozhatnak.

Kis téli araszolók, amelyek a cseresznye és meggy gyümölcskezdeményeit üregesre rágják.

Tavaszi cserebogarak, amelyek a szőlő és gyümölcsfák hajtásait, leveleit pusztítják.

A fekete rigó természetes módon segít kordában tartani ezeket a kártevőket, így a vegyszerek helyett élő megoldást kínál, ráadásul sokkal szelídebben és fenntarthatóbban.

Ismerd meg közelebbről!

A fekete rigó őshonos költőmadár Európában és Ázsiában. A hím könnyen felismerhető: egyszínű fekete tollazat, élénk narancssárga csőr, míg a nőstény és a fiókák sötétbarna színűek. Erdőkben, parkokban, városi kertekben egyaránt jól érzi magát, nem ritka vendég akár az ablak alatt sem.

Hazánkban védett madár, természetvédelmi értéke 25 000 forint, így a vele szembeni bánásmód is különösen fontos!

Bár hasznos lakótárs, a fekete rigónak számos természetes ellensége is van. Az erdei ragadozók mellett a kakukk is gyakran árt neki: saját tojásait a rigó fészkébe csempészi, így a rigó kényszerül felnevelni a kakukkfiókát. A városi és falusi környezetben pedig az egyik legnagyobb veszélyt a házi macskák jelentik, különösen a frissen kikelt fiókákra. A kertészkedőknek érdemes odafigyelniük arra is, hogy olyan élőhelyeket alakítsanak ki, ahol a rigók fészkelhetnek és biztonságban lehetnek.

Egy kis gyümölcsért ne haragudjunk rá!

A fekete rigó mindenevő: nem veti meg az érett, lehullott gyümölcsöket sem. Előfordulhat, hogy egy-egy fán lévő gyümölcsöt is megkóstol, de ezért ne zavarjuk el - tanácsolják a szakértők, cserébe rengeteg kártékony rovart tüntet el. Ha nagyon óvni szeretnénk a termést, hálós védekezéssel óvhatjuk meg a fákat, anélkül hogy ártanánk a madaraknak.

A szakértők szerint, ha a ősszel és télen is szeretnénk látni a fekete rigót, ültessünk gyümölcstermő bokrokat és őshonos cserjéket, például somot, kökényt, bodzát. Ezek nemcsak táplálékot, de búvóhelyet is biztosítanak számukra. Teremtsünk élőhelyet a fekete rigónak – és engedjük, hogy a természet tegye a dolgát!

5 tipp, hogyan védhetjük a fekete rigót és a gyümölcsöst is egyszerre

Végezetü, ha szeretnéd mégis megvédeni a gyümölcsöket, de közben nem szeretnénk elriasztani ezt a hasznos madarat, van néhány hatékony módszer, amit alkalmazhatunk:

1. Háló használata

A legegyszerűbb és legbiztonságosabb módszer a gyümölcsfák, illetve bokrok védelmére a hálóval való takarás. Egy erős, apró szemű hálóval könnyedén megakadályozhatjuk, hogy a rigók és más madarak hozzáférjenek a gyümölcsökhöz. A hálót a fára vagy bokorra kell feszíteni, ügyelve arra, hogy az teljesen körbeölelje a gyümölcsöt, és ne legyen rajta rés, ahol a madarak bejuthatnak.

2. Madáritató kialakítása

A fekete rigók, mint sok más énekesmadár, szívesen megpihennek és isznak a kertekben, de az édes gyümölcsök nem az egyetlen táplálékforrásuk. Ha szeretnénk elterelni a figyelmüket a gyümölcsökről, készíthetünk számukra madáritatót, és a kertben egy kis vízfelületet alakíthatunk ki. Ezzel a módszerrel nemcsak a rigókat, hanem más hasznos madarakat is a kertbe vonzhatjuk, miközben távol tartjuk őket a gyümölcsfáktól.

3. Riasztók alkalmazása

Ha valóban zavaró mértékben támadják a gyümölcsöket, akkor alkalmazhatunk különböző riasztókat, amelyek segítenek elriasztani a madarakat. Például fényvisszaverő anyagokat, mint a régi CD-k vagy fényvisszaverő szalagok, amelyek a napfény hatására mozgásba jönnek és zavarják a rigókat. Ezen kívül egyéb mozgó tárgyak, mint például szélcsengők vagy különböző zajokat keltő elemek is hasznosak lehetnek.

4. Termésvédő fólia

A fólia alkalmazása is egy lehetőség, különösen akkor, ha a gyümölcsfákon kicsi vagy fiatal termések vannak, amelyek könnyen elérhetők. A fóliát ügyesen ráfeszíthetjük a fára, hogy védje a gyümölcsöket anélkül, hogy jelentős kárt okozna a növényekben.

5. Feldolgozott gyümölcsök felkínálása

Bár a rigók képesek kárt tenni a gyümölcsökben, fontos megérteni, hogy hasznos segítők is a kertben. A rigók fogyasztják a kártevő rovarokat, például a levéltetveket, cserebogarakat, sodrómolyokat és más rovarokat, amelyek a növények egészségét fenyegethetik. Ezért ahelyett, hogy elriasztanánk őket, próbáljunk madárbarát kertet alakítani, amely más alternatívákat kínál számukra, mint a rovarok és bogyók, miközben védjük a gyümölcsöket.

Ha a fekete rigókat szeretnénk egy kicsit távol tartani a frissen érett gyümölcsöktől, próbáljunk meg számukra más, édes és tápláló ételeket biztosítani. Készíthetünk például bogyós gyümölcsökből madáreleséget vagy feldolgozhatjuk az érett gyümölcsöket lekvár vagy dzsem formájában, így a madarak nem találják meg könnyen az érett gyümölcsöt.