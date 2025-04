Javában terem már a magyar erdők kincse: pazar a látvány, de vigyázz vele, ha így szeded!

Pais-Horváth Szilvia Link a vágólapra másolva

Most, hogy a melegebb idő ismét visszatért, a márciusi esők igazi tavaszi virág- és gombaszüretet hoztak a Körös-Maros Nemzeti Park Maros-ártér erdőiben. A csillagvirágok után most az árvacsalán és salátaboglárka is virágba borult, és megjelentek az avarban az első tavaszi gombák is. Köztük is az egyik legkülönlegesebbek, a piros csészegombák is kidugták a fejüket. Tudtátok, hogy ez a gomba is ehető? De csak óvatosan, mert nem biztos, hogy érdemes leszedni!

Címlapkép: Getty Images

