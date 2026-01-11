2026. január 11. vasárnap Ágota
-4 °C Budapest
A tejút a Felső-tó felett a levegő izzásával és a sarki fény lumineszcenciájával.
HelloVidék

Azért ilyen nem minden nap történik Magyarországon: sarki fényt videóztak Füzér várából

Pénzcentrum
2026. január 11. 07:43

Idei első sarki fény jelent meg Magyarország felett, amit az Időkép webkamerái is megörökítettek egy mérsékelt geomágneses vihar következtében.

Éjfél előtt néhány perccel vált láthatóvá az idei első sarki fény Magyarország égboltján. A jelenséget az Időkép portál több éjjellátó webkamerája is rögzítette (videó a linkre kattintva megtalálható), miután a térséget elérő hidegfront hatására több helyen felszakadozott a felhőzet.

A sarki fényt egy mérsékelt geomágneses vihar okozta, amely során a Kp-index átmenetileg elérte a 6-os értéket. Ez a geomágneses aktivitási szint már lehetővé teszi, hogy az aurora középső szélességi körökön, így Magyarországon is megjelenjen, különösen tiszta, fényszennyezéstől mentes területeken.

A rózsaszín színben tündöklő Aurora Borealis körülbelül fél órán keresztül volt látható az északi horizont felett. Füzér várából a sarki fény jellegzetes sávjai is jól kivehetők voltak.

A sarki fény a Föld északi és déli sarkánál a légkörbe jutó, elektromos töltéssel rendelkező részecskék által keltett fényjelenség, amely főként a téli időszakban jellemző. A jelenség során a Föld mágneses mezeje által vonzott részecskék energiájuk egy részét átadják a légkörnek, ami látványos fényhatást eredményez.

 
Címlapkép: Getty Images
#időjárás #magyarország #hidegfront #meteorológia #tudomány #hellovidék #égi jelenségek #űr #űrkutatás #égi jelenség #időkép

