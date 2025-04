Elképesztő aranykincs rejtőzik a Balaton mélyén: akár ezermilliárdokat is érhet

Régóta tartja magát a legenda, miszerint a Balaton iszapja aranyat rejt, most egy 18. századi levél és a múlt század eleji geológiai vizsgálatok újra reflektorfénybe helyezték ezt a különös történetet. Mai árfolyamon akár 1000 milliárd forintnyi érték is heverhet a tó fenekén.

Már 1798-ban a tihanyi apát arról írt, hogy a tó fenekén arany- és drágakőszemcsék találhatók. A rómaiak korabeli iratokra és saját tapasztalataira hivatkozva számolt be arról, hogy aranymosók gyakran találtak nemesfémeket a Balaton partvidékén. Az apát beszámolója felkeltette Hollósvári Imre bányamérnök érdeklődését is, aki a 20. század elején mintákat gyűjtetett a Balaton különböző pontjairól – összesen 610 kilogrammnyi homokot vizsgáltatott meg. A mérések igazolták: a minták minden esetben tartalmaztak úgynevezett sáraranyat, amely finom, pikkelyszerű szemcsék formájában volt jelen - hívta fel a figyelmet a balaton.hu.

A számítások szerint a tó fenekén akár 120 tonna arany is rejtőzhet – mai árfolyamon ez 1800 milliárd forintot érhet. Hollósvári becslése alapján a Balaton 600 négyzetkilométeres vízfelülete alatt akár 6 milliárd tonna iszap is lehet, melyben az arany a Zala folyón keresztül érkezhetett a tóba, az évezredek során lerakódva.

Bár az adat lenyűgöző, a kitermelés rendkívül körülményes lenne. A szükséges mennyiségű iszap átvizsgálása és kezelése nemcsak horribilis összegekbe kerülne, de környezeti szempontból is szinte kivitelezhetetlen lenne. A kiemelt homok ugyanis már nem tömörödne vissza eredeti állapotába, így a tó területét jóformán ellepné - írta a Sonline.hu.

Így tehát a Balaton aranya továbbra is inkább legendaként és tudományos érdekességként él tovább – egy elképzelt kincs, amely talán jobb is, ha a víz mélyén marad. Ahogy a cikkben fogalmaztak: "Faramuci helyzet, hogy valószínűleg a tóban annyi arany található, amit ha kihengerelnénk, akkor beboríthatnánk fele a tó teljes felületét, kitermelése mégis kivitelezhetetlen. Azonban így is büszkék lehetünk! Melyik másik ország lakói mondhatják el magukról, hogy nyaranta aranymedencében fürödnek…? "