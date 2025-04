Dédanyáink elfeledett, zseniális praktikája: ki ne dobd a fahamut, el nem hiszed, mekkora kincs

Pais-Horváth Szilvia Link a vágólapra másolva

A közösségi médiában bukkantunk rá erre az egyszerű, de annál zseniálisabb tartósítási módszerre, amit bármilyen zöldség tárolására be lehet vetni. Most, hogy lassan véget ér a fűtési szezon, eszetekbe ne jusson hát kidobni a hamut, ugyanis remekül bevethető például a paradicsom hosszú hónapokig való frissen tartására! De remekül lehet vele tartósítani a kolbászt is, de a kertben is nagy szolgálatot tehet!

A paradicsom sokak kedvenc alapanyaga, salátákban, főételekben, szószokban is megállja a helyét. De amikor nyáron bő a termés, felmerül a kérdés: hogyan lehet hosszú távon, hűtés és tartósítószerek nélkül tartósítani? A válasz a múltban rejlik: a hamuban való tárolás egy régóta ismert, természetes technika, amelyet nagyszüleink még jól ismertek, ám mára szinte teljesen feledésbe merült. Ez a módszer olcsó, környezetbarát és meglepően hatékony is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Miért pont hamu? A válasz egyszerű, a kezeletlen fa elégetéséből származó fahamu ugyanis lúgos kémhatású, így: gátolja a baktériumok és penészgombák szaporodását,

megvédi a paradicsomot az oxigéntől,

felszívja a nedvességet,

lassítja a romlást. Ráadásul újrahasznosítunk egy természetes anyagot, ami a kályhákban, kandallókban rendszeresen keletkezik. A módszerhez mindössze néhány dologra lesz szükséged. Először is, friss, kemény paradicsomokra, fontos, hogy ezek érettek legyenek, de semmiképp se túlérettek vagy sérültek. Emellett szükség lesz tiszta, száraz, szitált fahamura, amely kizárólag kezeletlen fából származik. Végül egy megfelelő tárolóedényt is be kell szerezned; erre a célra leginkább fa-, karton- vagy kerámiadoboz az ideális. A hamuban tárolás más zöldségeknél is működik, például sárgarépa vagy cékla esetén is érdemes kipróbálni. Lépésről lépésre: hogyan csináld? 1. lépés: A hamu előkészítése: Győződj meg róla, hogy a hamu teljesen kihűlt, száraz és szennyeződésektől mentes. Szitáld át, hogy eltávolítsd a durvább darabokat. 2. lépés: Rétegezés: Az edény aljára kerüljön egy vastag réteg hamu. Erre helyezd a paradicsomokat úgy, hogy ne érjenek egymáshoz, majd teljesen takard be őket hamuval. Ismételd a rétegezést, amíg az edény meg nem telik. 3. lépés: Zárás és tárolás: Az utolsó réteg is legyen hamu. Az edényt fedd le jól, és tedd hűvös, száraz, sötét helyre – például kamrába vagy pincébe. +1 Tipp: füstölt áruhoz is bevált módszer a fahamuzás A fahamu nemcsak zöldségek, hanem füstölt húsáruk tartósítására is kiválóan alkalmas – ahogy azt a decsi Máté László a Teol.hu-nak elárulta. Saját készítésű szalámiját gyakran forgatja meg tiszta fahamuban. Tapasztalatai szerint erre a célra az akácfa hamuja a legideálisabb, mivel ennek van a legfinomabb szemcsemérete, így egységes réteget képez a szalámi felületén. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 719 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 142 416 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A természetes hamubevonat megóvja a füstölt árut a káros baktériumoktól, miközben nem akadályozza meg a nemespenész kialakulását sem. Ez nemcsak az eltarthatóságot növeli – akár 8–10 hónapra –, hanem az állagot is javítja: a szalámi hosszabb tárolás után is szaftos marad, kevésbé szárad ki. Fogyasztás előtt érdemes a hamut vizes ronggyal finoman letörölni, főleg ha nem műbélbe töltött termékről van szó. +3 Tipp: a kertben is aranyat ér a fahamu A tiszta, jó minőségű fahamu a kertben is értékes segítőtárs lehet. Mivel lúgos kémhatású, különösen jól jön a savas talajú területeken, a hamu finom, nem túl vastag elszórásával semleges irányba tolható a föld kémhatása. Ezen kívül a fahamu: remek mész- és káliumforrás,

tartalmaz több olyan nyomelemet, amelyre a növényeknek nagy szüksége van,

segít a kártevők elleni védekezésben is – különösen hatékony csigák és más puhatestűek ellen. A kiszórásra a tél a legideálisabb időszak, de tavasszal sem késő alkalmazni. Elég egy vékony rétegben szétszórni a kertben, ügyelve arra, hogy ne túl nagy töménységben, mert az megperzselheti a növényeket. Érdemes tehát nagyobb területen eloszlatni. A csigák ellen pedig elég, ha a növények köré szórsz belőle, és csapadék után pótolod, így természetes módon védekezhetsz a leggyakoribb kártevők ellen. +3 Tipp: a fahamu a háztartásban is hasznos kincs A fahamu nemcsak a kamrában, hanem a háztartásban is sokféleképpen bevethető. Lúgossága függ a fa típusától: például a bükk- és akáchamu erősebb hatású, mint a gyümölcsfáké. Az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb felhasználási módja a takarítás: csak össze kell gyűjteni, megvárni, míg teljesen kihűl, majd vízzel feltölteni. Az így keletkezett hamulúg kiváló a zsíros edények tisztítására, de még a barnára pácolt fabútorok színének felfrissítésére is alkalmas. És még egy régi, de bevált trükk: nagyanyáink szerint egy tál fahamu a szekrény tetején kiváló szagtalanítóként működik.

Címlapkép: Getty Images

