Figyelem, bezárják Észak-Magyarország kedvelt turistahelyét: az is kiderült, mit terveznek vele

Folytatódik a rekonstrukció a nógrádiak kedvelt kirándulóhelyén. A munkálatok miatt március 31-től tilos a belépés a somoskői vár területére.

Komoly fejlesztés kezdődik a Nógrád megyeiek egyik kedvenc kirándulóhelyén, a somoskői várnál. A felújítási munkálatok miatt március 31-től ideiglenesen lezárják a vár területét, a látogatók számára tilos lesz a belépés - minderről a somoskői vár közösségi oldalán számoltak be.

A somoskői vár a szlovákiai Sátorosbánya önkormányzatának tulajdona, a mostani fejlesztés pedig része annak a 2022-ben megkezdett felújítási sorozatnak, amelynek célja a vár állagának megőrzése és turisztikai vonzerejének növelése. A projekt a szlovák állam közel 74 ezer eurós támogatásával valósul meg.

A tervek szerint 2026-ra megújul a Delova bástya és a főbejárati kapu is, emellett a vár területén új információs táblák segítik majd a látogatókat. A környék is szépül: rendbe teszik a Krúdy-forrást és a Mačacia tanösvényt, valamint egy új játszótér is épül a vár szlovákiai bejáratánál, amely már a következő turisztikai szezonban várja a családokat.

Mint írták, a folyamatban lévő munkák miatt van szükség a fenti intézkedésre, az esetleges balesetek megelőzése érdekében. Arra kérik az érdeklődőket, hogy tartsák be a biztonsági intézkedéseket, az együttműködésnek köszönhetően ugyanis a munkák is gyorsabban haladhatnak. A nyitás dátumáról tájékoztatni fogják a kirándulókat.

Különleges a Medves egyik vulkanikus kúpján magasodó somoskői vár

A Somoskői vár a 13. század végén épült, valószínűleg a Károly Róbert király által adott parancsra. A Salgótarjánhoz tartozó településrész érdekessége, hogy kettészeli a magyar-szlovák határ: Somoskő még Magyarországon, ám a vára már Szlovákiában van. Szerencsére a schengeni egyezmény életbe lépése óta a vár magyar oldalról is szabadon látogatható.

Az 526 méter magas vulkáni csúcson található Somoskői várhoz Magyarországról is felsétálhatunk, de a formás, bár nem túl terebélyes erődítmény bejárata már szlovák területen helyezkedik el. Aki felkapaszkodik a várba, gyönyörködhet a gyönyörű kilátásban. Dél felé Eresztvény és Salgóbánya települései, valamint a salgói vár láthatóak, délkeletre a Medves-fennsík, délnyugatra pedig Somoskőújfalu házai sorakoznak a lábunk előtt. Északi irányban pedig a Sátoros- és a Cseres-hegység vonulatai terülnek el.