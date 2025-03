Itt a nagy bejelentés: megmenekülhet a bezárt vidéki gyógyfürdő, időpont is van, mikor nyithat újra

Több mint húsz helyi vállalkozó ajánlotta fel segítségét a januárban részlegesen bezárt Gyopárosfürdői Gyógy-, Park- és Élményfürdő felmérésére és a szükséges felújítási, karbantartási munkák elvégzésére. Az Orosháza szívében található fürdő állapota az elmúlt években jelentősen romlott, ezért a helyreállítás elengedhetetlen.

"Ivóvízzel nem lehet a medencét feltölteni, abba belerokkan a város"- fogalmazott még januárban az orosházi polgármester, amiről a HelloVidék is beszámolt. Valamit lépni kellett, így bezárta kapuit a gyopárosfürdői Gyógy-, Park- és Élményfürdő nagy része, csak a gyógyászati rész üzemelt tovább. Raffai János, Orosháza polgármestere a közösségi oldalán tette közzé a hírt, miszerint 20-nál is több helyi vállalkozó ajánlotta fel segítségét, hogy felmérjék a részlegesen bezárt fürdő állapotát, és elvégezzék a szükséges felújítási, karbantartási munkálatokat. A szakemberek mostanra teljes körűen átvizsgálták a fürdőt a vízgépészettől az energetikáig, és elkészítették a műszaki felülvizsgálatról szóló tanulmányt, ami a város honlapjára is felkerült.

Mint kiderült, a vizsgálatok során több súlyos problémát is feltártak:

A visszasajtoló kút nem működik, a hideg vizes kutak termelése jelentősen csökkent.

Az elavult vízkezelési technológia miatt komoly korszerűsítésre van szükség.

Az 50 méteres úszómedencénél vízszivárgások tapasztalhatók, a szerkezetet korrózió károsítja.

Az elektromos rendszer elhasználódott, számos szivattyú és vegyszeradagoló berendezés karbantartásra vagy cserére szorul.



A város és a helyi vállalkozók nemcsak a problémák feltárásában, hanem azok megoldásában is aktívan részt vesznek. Raffai János kiemelte, hogy többféle támogatási formában gondolkodnak. Egyrészt alapítványt hoztak létre a fürdő megmentésére. Másrészt Jótékonysági koncertet szerveznek a helyreállítási munkálatok finanszírozására. Számos vállalkozó önkéntesen biztosít munkaerőt, köztük villanyszerelőket, hegesztőket, lakatosokat, csőszerelőket és építőmesteri szakembereket.Már megkezdődtek az első javítások is.

A polgármester arról is beszámolt, hogy az egyik hidegvizes kút javítása már februárban megtörtént. A munkát végző vállalkozó nemcsak a szükséges anyagokat szerezte be, hanem kapcsolatai révén eszközöket is biztosított, például egy darut, amellyel napokon át dolgozott a terepen. Ezzel több millió forintos megtakarítást ért el az önkormányzat számára.

Hamarosan indulhatnak a helyreállítási munkák

A vállalkozók és szakemberek három munkacsoportot alakítottak a hatékony munkavégzés érdekében, a műszaki ellenőrzést pedig egy helyi cég végzi. Február 25-én újabb helyszíni bejárást tartottak Gyopárosfürdőn, ahol részletesen felmérték a feladatokat.

A csapat készen áll, és amint megérkeznek a szükséges engedélyek, azonnal megkezdik a munkálatokat. A feladatokat párhuzamosan, több területen végzik majd, hogy a fürdő mihamarabb újra látogatható legyen. Egy korábbi lakossági fórumon Raffai János reményét fejezte ki, hogy a fürdő májusban újra megnyílhat a látogatók előtt.