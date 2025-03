Túrázók, figyelem! Életveszélyes a Kőszikla-szurdok: így mentenék a Dunántúl egyik legszebb kincsét

A nagybakónaki Kőszikla-szurdok – vagy ahogy a helyiek nevezik, a „Kicikla” – Zala megye egyedülálló természeti kincse. A dombok között megbúvó, vaslétrákkal biztosított szurdok különleges túracélpont, amely egyre több kirándulót vonz. Azonban a szurdokba vezető lépcső mára elöregedett és felújításra szorul, így a páratlan természeti képződmény megközelítése egyre balesetveszélyesebb.

A Nagybakónakon található Kőszikla-szurdok Zala vármegye egyik legszebb természeti látványossága, ám a szurdokba vezető lépcső mára elöregedett és felújításra szorul. A helyi közösség nemrégiben a Facebookon hívta fel a figyelmet a problémára, amely gyorsan mozgósította a civileket és vállalkozókat. Többen adományokkal, önkéntes munkával járulnak hozzá a felújításhoz, hogy biztonságosabbá tegyék a túraútvonalat.

Kovács Tamás, Nagybakónak polgármestere, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Nemes János, a nagykanizsai N-Ferrum Kft. ügyvezetője nemrégiben sajtótájékoztatót is tartott a helyszínen, amiről a Zaol.hu is beszámolt. Itt is kiderült, hogy az időjárás viszontagságai miatt a szurdok lépcsői és létrái elhasználódtak, balesetveszélyessé váltak. A helyreállításhoz adománygyűjtés indult, amely sikeresnek bizonyult, hiszen sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez, köztük Cseresnyés Péter is, aki azonnali támogatást ajánlott fel.

A felújítás során a régi, rossz állapotú acéllétrákat horganyzott, biztonságos és a környezetbe illeszkedő szerkezetekkel váltják ki – közölte Nemes János. A vállalkozás hozzájárul a költségekhez, de további adományokra is szükség van.

Cseresnyés Péter szerint a turisták egy része már elkerüli a szurdokot a rossz állapotú lépcsők miatt, de a tervek szerint nyárra megújulhat az útvonal, amelyhez kormányzati támogatás is érkezik.