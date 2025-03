Az első cukiságbomba a soroksári élményfarmról: kiskecskék, emuk és még több tavaszi bébi!

A tavasz mindig az újjászületés időszaka, és nincs ez másként a MATE soroksári élményfarmján és állatudvarában sem, ahol igazi baby boom vette kezdetét! Az állatkert lakói sorra hálálják meg a gondoskodást, és már több kisállat is világra jött – köztük három tündéri kiskecske, akik hamarosan a simogató kedvencei lesznek.

A MATE Kertészettudományi Intézete, a Zöldvárosi Élményfarm Alapítvány és a MATE Tangazdaság Nonprofit Kft. 2024-ben kezdte meg az állatudvar kialakítását Soroksáron. A MATE részben már meglévő, ám kihasználatlan infrastruktúrájára építve a program résztvevői olyan állatudvart alakítottak ki, amely egyszerre biztosítja a saját hallgatók számára a gyakorlat lehetőségét és a nagyközönség számára a látogatást.

Az Alapítvány által gondozott állatokat óvodás és iskolás csoportok rendszeresen látogatják, ennek köszönhetően a környezeti nevelés témakörében kapnak életre szóló élményeket. Hétvégenként külsős vendégek számára is lehetőség nyílik az állatudvarban testközelből megismerkedni a hazai honos és egzotikus állatokkal. A területen örömmel fogadják az egészséges és fogyatékkal élő gyermekeket és fiatalokat családjaikkal, baráti közösségekkel együtt - írták a sajtóközleményben.

A MATE különböző képzésein részt vevő hallgatók, szakmai gyakorlatot végzők is aktívan részt vesznek a karámok, ólak kialakításában, állatok gondozásában, továbbá nagyszámú önkéntes áldozatos munkájának köszönhetően az udvar folyamatosan fejlődik. A területen már most is több tucat nyúl simogatható, ahol a legutóbbi szaporulat február elején érkezett. A napokban az emuk is elfoglalták a kifutójukat, ezen felül malacok, több fajta tyúk, alpaka, liba és kacsa él az állatudvarban. A napokban három kiskecske látta meg a napvilágot, amelyek később majd az állatudvar simogató részébe kerülnek. Hamarosan pedig a szamaraknál is várható kiscsikó érkezése.

Az állatudvar hivatalos megnyitójára a teljes kialakítást követően, várhatóan idén tavasszal kerül sor, de addig is a Zöldvárosi Élményfarm Alapítvány munkatársai szeretettel várják a látogatókat. A nyitvatartásról és az aktuális programokról a Zöldvárosi Élményfarm honlapjáról tájékozódhatunk.