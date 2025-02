Dúl a kocsmaháború Szegeden: veszélyben az éjszakai élet, tiltakoznak a vendéglátósok

Szeged városa döntött: április közepétől alapesetben 23 órában korlátozná a kocsmák nyitva tartását. A szigorítással a cél a lakosság nyugalmának megóvása és a közterületi alkoholfogyasztás visszaszorítása. A döntésre reagálva a Szegedi Vendéglátósok és Kisvállalkozók Közössége petícióval tiltakozik, mondván: óriási csapás ez a szektornak, és akár 1000 munkahely is veszélybe kerülhet.

Ahogy a HelloVidék pár hete írt róla, még február 10-én terjesztette elő Binszki József, Szeged alpolgármestere az üzletek éjszakai nyitvatartásával és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos helyi rendelet tervezetét, amely szerint április közepétől alapesetben 23 órában határoznák meg Szegeden az alkoholt. A szigorítás célja a lakosság nyugalmának biztosítása és a közterületi alkoholfogyasztás visszaszorítása.

Szegeden vendéglátóhelyek eddig saját maguk állapították meg a nyitvatartási idejüket, bár a kereskedelemről szóló törvény felhatalmazást ad az önkormányzatoknak, hogy helyi rendeletben határozzanak az üzletek 22 és reggel 6 óra közötti, vagyis éjszakai nyitvatartásának feltételeiről.

A kereskedelemről szóló törvény felhatalmazást ad viszont az önkormányzatoknak, hogy helyi rendeletben határozzanak az üzletek 22 és reggel 6 óra közötti nyitvatartásának feltételeiről. Több hazai nagyvárosban is van ilyen, Budapest mellett Kecskeméten például a palackozott szeszesitalt forgalmazó üzletek 22 órától 6 óráig egyáltalán nem tarthatnak nyitva.

A kocsmazár tervezetét Szeged közgyűlése múlt pénteki ülésén nagy többséggel elfogadta

Az elfogadott tervezet szerint a szegedi kocsmazár alapértelmezett időpontja este 11 óra lesz, és az érintett üzletek csak külön engedéllyel működhetnek tovább.árusító helyek – például a kocsmák – zárásának idejét.

Az előterjesztésben az is szerepel: „A rendelet megalkotásának a célja elsődlegesen a lakosság egészséges, nyugodt életkörülményeinek biztosítása, éjszakai pihenéshez fűződő jogának garantálása, másrészt a közterületi szeszesital-fogyasztás korlátozása, illetve az ifjúság védelmének előmozdítása.” Megjegyezte, nem a vendéglátó- és szórakozóhelyek ellehetetlenítése a cél, hanem a „keretek közé szorításuk”.

Kérelmezhető úgynevezett éjszakai nyitvatartási engedély, állandó vagy eseti jelleggel.

Ennek feltételei között van, hogy fél éven belül panaszmentes volt-e az adott egység, megfeleltek-e a jogszabályoknak, plusz az üzlet előtti közterületet is rendben kell tartani, és az az üzemeltetőnek gondoskodnia kell „a vendégek zavaró magatartásának és közterületi alkoholfogyasztásának visszaszorításáról” – írja a Szegeder.

Az engedély visszavonható, így az éjszakai nyitvatartás megszűnhet. A rendelet nem terjedne ki a szálláshelyeken üzemeltetett egységekre, benzinkutakra, diákbálokra, érettségi bankettekre, a Szegedi Szabadtéri Játékokra, a SZIN-re és a Szeged Napja Ünnepségsorozatra sem.

Nagy csapás ez a szektornak

A Szegedi Vendéglátósok és Kisvállalkozók Közössége petíciót indított a rendelet ellen – számolt be a Szeged365. Iskander Dávid szóvivő szerint a vendéglátóipar jelenleg is válságos helyzetben van, az emelkedő üzemeltetési költségek, a növekvő bérleti és teraszhasználati díjak és a mindenki által érezhető infláció is tovább nehezíti a működést . A 2023-2024-és időszakban átlagosan 33 százalékkal növekedtek a költségeik, miközben bevételeik csupán 10 százalékos növekedést mutattak. Egy ilyen rendelet a szektorra még egy csapást mérne, amely véleményük szerint egy láncreakciót indíthatna el, melyet a jelenlegi rendeletet megalkotói biztosan nem látnak teljesen tisztán.

A szóvivő kiemelte azt is, hogy Szegeden közel 1000 vendéglátásban dolgozó ember munkahelyét és családjainak megélhetését is veszélyezteti ez a rendelet, hiszen a vendéglátóipar jelentős szerepet tölt be Szeged város gazdaságában, de egy ilyen korlátozás mélységesen kihatna az ő életükre is hosszútávon.