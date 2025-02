Íme, a magyar vidék legújabb uszodája: mutatjuk, mi épülhetett nettó 800 millióból + Fotó

Tanuszodát adtak át szerdán a Nógrád vármegyei Szécsényben, a nettó 800 millió forintból megépült létesítmény a 38., amely a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében készült el.

A Szécsény központjában, a Sport utcában található Liget tanuszoda a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program, amiről a HelloVidék korábban itt írt - keretében készült el, nettó 800 millió forintos beruházással. A kivitelezést a Zöld Élet Hulladék-újrahasznosítási Szociális Szövetkezet végezte, amely a projekt magas szintű megvalósításáért felelős cég volt.

A létesítmény két medencével rendelkezik: egy kisebb, 10x6 méteres, 80 centiméter mély gyermekmedencével, valamint egy 25x15 méteres nagymedencével, amelynek vízmélysége 1,9 méter. Az uszoda teljes hasznos alapterülete 1311,8 négyzetméter, így ideális helyszín nemcsak a tanuló úszók, hanem a helyi közösség számára is. A létesítmény a térség 14 településének közel 20 ezer lakosát szolgálja ki, így nemcsak Szécsény, hanem a környező falvak és városok lakóinak is biztosít lehetőséget az úszásra.

A szécsényi tanuszoda az avatás napján, 2025. február 12-én. MTI/Komka Péter

Ahogy a sajtótájékoztatón kiderült, Nyugat-Nógrád immár mindhárom járási központjában található tanuszoda. Balassagyarmat, Rétság és most Szécsény is büszkélkedhet a korszerű létesítményekkel, így a helyiek már nem kell, hogy Vácra vagy a felvidéki Nagykürtösre utazzanak, ha úszni szeretnének.

Kiderült még az is, hogy az új uszoda működése gazdaságos és környezetbarát megoldásokkal lett támogatva. A gépészeti tervezés során figyelmet fordítottak arra, hogy a létesítmény fenntartható módon üzemeltethető legyen, és különös hangsúlyt kaptak a napenergia hasznosítására is. A kivitelezés során több nehézség is felmerült, de az együttműködés eredményeként a projekt sikeresen befejeződött.

Címlapkép: MTI/Komka Péter