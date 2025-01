Retteghet az influenza: a magyarok titkos szuperzöldsége garantálja a téli egészséget

A cékla, főleg a téli hónapokban, az egyik legjobb vitamin- és ásványianyag-forrásunk lehet. Rendkívül egészséges, nagyon jó hatással van a szervezetünkre, és sokféleképpen elkészíthető.

Reneszánszát éli a céklafogyasztás hazánkban, az elmúlt években az országon végigsöprő gasztroforradalomnak köszönhetően újra divatos lett a cékla. Az éttermek mellett egyre több háziasszony ismerkedik meg újra a sokoldalúan felhasználható alapanyaggal. A boltokban kapható cékla jelentős része hazai termelésből származik, csupán a szezon végén jelenhet meg kis mennyiségű import a piacon - írta közleményében a NAK.

A folyamatosan erősödő kereslet nem véletlen, hiszen a cékla igazi szuperélelmiszer: jól illeszkedik az egészséges és kiegyensúlyozott étrendbe, ráadásul egész évben elérhető. A cékla rendkívül sokféleképpen felhasználható zöldség. Készülhet belőle főzelék, snack, saláta, leves, fogyaszthatjuk savanyítva, de a desszertekben is megállja a helyét. Sokan a zöldség levét fogyasztják, a smoothie-k népszerű alapanyaga.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint hazai szinten mintegy 250–350 hektáron termelünk céklát, 10–20 ezer tonna mennyiségben. Az elmúlt öt évben folyamatosan bővült, mintegy 100 hektárral nőtt a cékla termőterülete hazánkban. A termőterület bővülésének oka lehet, hogy jól illeszthető a vetésszerkezetbe, főként a gépkihasználás miatt, a termelés viszonylag kiszámítható, s nem mellesleg a támogatások is ösztönzőként hatnak.

Az intenzívebb termelésnek és a termesztéstechnológia modernizálásának köszönhetően nem csak a terület, hanem az átlagos terméshozam is folyamatosan emelkedik. A termelés ezzel együtt meglehetősen centralizált, néhány vállalkozás foglalkozik céklatermesztéssel az országban, a hagyma, burgonya, és a sárgarépa mellé kiegészítő termekként szolgál az áruházlánci beszállítás során.

A céklát nem véletlenül nevezik szuperélelmiszernek: kálium-, kalcium-, vas-, szilícium- és magnéziumforrás, de tartalmaz rezet, cinket, mangánt, ként, jódot, kobaltot, krómot, nikkelt, B1-, B2-, B6- és C-vitamint, folsavat, niacint és biotint is. Segíti a sebgyógyulást, és az izomszövet épülését. A cékla erős májtisztító hatással bír, valamint erősíti a bélrendszert is. A zöldségben található betain segíti a zsírok lebontását, zsírégető hatása van, ráadásul rendszeres fogyasztásával támogathatjuk a bőr folyamatos megújulását is.