Nem mindenkinek öröm az ünnep: van, akinek ez a magány, a szomorúság időszaka

Míg a karácsony sokak számára az év legszebb ünnepe, mások számára ez az időszak a magány, a szomorúság és a nehézségek fokozódásával jár. A segélyhívó vonalakon dolgozó önkéntesek munkája ilyenkor még inkább felértékelődik. Hogyan hat az ünnepi időszak a hívók érzelmi állapotára? Milyen kihívásokkal szembesülnek a segítők? Hogyan készítik fel az önkénteseket a nehéz beszélgetésekre, és milyen támogatást kapnak a saját mentális egészségük megőrzéséhez? Dudás Erika, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke, szakpszichológus válaszolt ezekre a kérdésekre.

Hogyan hat a karácsonyi időszak a segélyhívók érzelmi állapotára? Milyen kihívásokkal szembesülnek a segítők ebben az időszakban?

A hívástartalmaink elemzése során az egész év folyamán nagy hangsúllyal jelentkeznek a hívók problémáinak hátterében a magány/izoláció és a különböző érzelmek. A karácsonyi időszakban ezek felerősödnek. A személyközi problémák (pl. párkapcsolat, generációs) esetében is hasonló a helyzet A magányos hívók számára kiemelten fontos a segítők részéről az értő meghallgatás, az odafigyelés. Sokszor tapasztaljuk, hogy az ünnepek alatt történő segítő beszélgetés egyaránt ajándék a hívó és a segítő számára.

Hogyan tudják a kollégákat felkészíteni az ünnepi időszakra? Mennyire jellemző a szupervíziós támogatás és a csapatépítő tevékenységek szerepe ebben az időszakban?

Önkénteseink az ügyeleti tevékenység ellátása előtt csoportlétszámtól függően 80-120 órás képzésben vesznek részt, melynek része az önismereti foglalkozás, elméleti, gyakorlati képzés. A sikeres vizsga után hospitálási folyamat következik egy gyakorlott önkéntes (mentor) mellett, s csak ezután folytathatja önállóan a segítő beszélgetéseket az önkéntesünk. A folyamat része a krízishelyzetekre, érzelmileg megterhelő hívásokra történő felkészítés. Minden tagszolgálatunk szakmai vezetését pszichológus, pszichiáter vagy mentálhigiénés szakember látja el (önkéntesen), akik segítenek önkénteseink pszichés stabilitásának megtartásában. A havonta/kéthavonta tartott szupervíziókat (egyéni és csoportos formában) külső szakemberek látják el mind a 29 tagszolgálatunk esetében. A csapatépítő tevékenységek sem csupán az ünnepekre korlátozódnak, rendezvényeink helyi, régiós és országos programok során valósulnak meg.

Az ünnepi időszakban a meglévő, visszatérő telefonálók állapota romlik, és ők telefonálnak gyakrabban, vagy pedig a telefonálók száma nő meg, ami azt jelenti, hogy több ember küzd nehézségekkel?

Mindkét esetre van példa. Az utóbbi években 10-15%-os hívásemelkedést jelent az ünnepi időszak. Ez korábban , pl. 20-30 éve akár 30%-os emelkedést is mutatott. Az ünnepek alatt telefonálók magasabb száma azonban nem feltétlenül azt jelenti, hogy egyre több ember küzd nehézségekkel. Nagyon sokan az egész éves segítséget köszönik meg, hogy van kivel megosztani a gondolataikat, el tudják valakinek mondani az érzéseiket, emlékeznek régi karácsonyok hangulatára, amikor még mellettük voltak a szeretteik…

Milyen gyakori élethelyzetekkel találkoznak a lelkisegély szolgálatok a karácsonyi időszakban? Vannak-e tipikus problémák, amelyek ekkor jelentkeznek?

Tipikus probléma pl. az „egyedül töltöm az ünnepeket, régen nem így volt”. Ennek oka lehet az, hogy elveszítette a szeretteit, vagy távol (külföldön) élnek a családtagok, pl. gyermeke, unokája. A személyes jelenlét hiánya fogalmazódik meg legtöbbször ezekben a hívásokban. Az online találkozás a külföldön élő unokával nem pótolhatja a közös ünneplést, azt, hogy együtt ebédelnek, beszélgetnek, sétálnak… Az elhunyt hozzátartozóval kapcsolatban a régi, közös emlékek idéződnek fel a legtöbb esetben: örömök, fájdalmak.

Az utóbbi években mennyire nőtt vagy éppen csökkent a karácsonyi lelkisegély telefonálások száma? Vannak-e esetleg erre vonatkozó statisztikák? Esetleg régiós bontásban?

54 éves történetünk során az utóbbi 5-6 évben kiegyenlítettebb lett a hívások eloszlása, száma. Évtizedekkel ezelőtt 30 %-os emelkedést mutatott a Mindenszentektől Adventen át január végéig tartó időszak, mára ez 10-15%-ot jelent. Volt olyan évünk, amikor a nyári hónapok hívásszáma közel azonos hívásszámot mutattak az ünnepi hónapokéval.

Néhány számadat:

· 500 ügyelő – 29 tagszolgálat

· Heti 1750 óra üzemidő (párhuzamosan 10-12 ügyelővel)

· Évi 200.000 hívás

· Évi 6000 e-mail a segítséget kérők részéről.

Régiós bontásban nem tudunk adatokkal szolgálni, mivel párhuzamosan 10-12 ügyelőnk fogadja a hívásokat a 116-123 segélyhívó vonalon, a hívás az éppen szabad segítőnkhöz fut be, az ország bármely részéről. Hívásaink során az anonimitás az egyik alapelv, így nem kérdezzük a hívó nevét, lakóhelyét… Gondozóvonalaink, határon túli segélyhívó vonalaink, valamint levelező rendszereink esetében szintén anonim a segítséget kérő személye, kivétel, ha bemutatkozik és névvel, címmel fogalmazza meg a problémáit.

Milyen tényezők befolyásolják a karácsonyi lelkisegély telefonálások számát? (pl. gazdasági helyzet, társadalmi változások stb.)

A koronavírus járvány ideje alatt a járványhoz kapcsolódó félelmek, az izoláció okozta élethelyzet- változások, életviteli nehézségek is megjelentek a hívásokban. Az ünnepek megélését is befolyásolta a Covid járvány pl. a kijárási tilalom esetében. A háború okozta félelmek is megjelennek a hívások során magyarországi és határon túli (Erdély, Kárpátalja, Felvidék) szolgálataink segítő beszélgetései során. A 29 tagszolgálatunk egyike Kárpátalján működik. ahol Önkénteseink a háború alatt is folyamatosan fogadták/fogadják a hívásokat!