A fiskális folyamatok és a makrogazdasági környezet változása mellett az államadósságot alakító egyik legfontosabb tényező a forintárfolyam.
Erősödött a forint: így áll most az euróval és a dollárral szemben
Erősödött kissé csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró jegyzése reggel hét órára 364,30 forintra csökkent az előző délután hat órai 364,66 forintról, a dollárt 313,03 forinton jegyezték 313,62 forint után, a svájci frankot pedig 386,89 forinton 387,03 után.
Csütörtök reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll a 37. heti hétfői kezdésnél, 0,5 százalékkal az euróval és a svájci frankkal szemben és 0,3 százalékkal a dollár ellenében.
A szeptemberi kezdéshez képest a forint erősödött, 0,3 százalékkal az euró, valamint 0,5 százalékkal a dollár és a svájci frank ellenében.
Az év eleje óta a forint az euróval szemben 5,3 százalék, a dollár ellenében 4,4 százalék, a svájci frankkal szemben 6,3 százalék árfolyamnyereségre tett szert.
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A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a csütörtöki kereskedés kisebb pozitív korrekcióval indulhat, a hangulat azonban továbbra is érzékeny lehet az Iránból érkező hírekre.
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