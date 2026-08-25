Kicsit visszavettek az állampapírhozamok: így alakult az aukciós értékesítés a héten

Tovább csökkent a három hónapos diszkont kincstárjegyek hozama. Az Államadósság Kezelő Központ keddi aukcióján 5,21 százalékos átlaghozam mellett értékesített 30 milliárd forintnyi állampapírt. A rövid lejáratú papírok hozama az elmúlt években jelentősen mérséklődött, 2023 elején még közel 14 százalékon állt.

Hozamcsökkenés mellett értékesített 3 hónapos diszkont kincstárjegyet keddi aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A heti rendszerességgel tartott 3 hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az ÁKK 30 milliárd forintért vitt piacra állampapírt.

Az elsődleges forgalmazók 36,5 milliárd forintnyi ajánlatából 30 milliárdot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 5,21 százalék volt, 4 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál. Hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 5,23 százalékos referenciahozam alakult ki.

A rövid lejáratú papírok hozama jelentős utat járt be az elmúlt években. Összehasonlításképpen: a 3 hónapos diszkont kincstárjegy aukciós átlaghozama 2023 elején még kiugróan magas, 13,94 százalék volt. Ez az érték 2024 elejére 6,48 százalékra, 2025 elejére pedig 5,27 százalékra süllyedt, 2026 elején pedig visszaugrott és 6,14 százalék volt.