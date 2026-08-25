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Gyengült a forint reggelre: így áll most az euróval szemben

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 07:33

Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az eurót 362,84 forinton jegyezték hét órakor a hétfő esti 362,50 forint után. A dollár jegyzése 310,61 forintról 311,33 forintra erősödött, a svájci franké pedig 387,26 forintról 387,33 forintra emelkedett. Az euró árfolyama 1,1668 dollárról 1,1655 dollárra süllyedt kedd reggel.

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Címlapkép: Getty Images
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