Az adott területekre fordított állami kiadások tekintetében sok mutató esetén hazánk az uniós rangsorban vagy a sereghajtók között van.
Gyengült a forint reggelre: így áll most az euróval szemben
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 362,84 forinton jegyezték hét órakor a hétfő esti 362,50 forint után. A dollár jegyzése 310,61 forintról 311,33 forintra erősödött, a svájci franké pedig 387,26 forintról 387,33 forintra emelkedett. Az euró árfolyama 1,1668 dollárról 1,1655 dollárra süllyedt kedd reggel.
A keddi kereskedés iránykereséssel indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A magyar gazdaság fellendítéséhez nem elég új beruházásösztönző programokat indítani
Döntött a kormány: elképesztő összeget kell megspórolnia az államnak – teljesen átírják a költségvetést
A módosítás célja, hogy a költségvetési törvény a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze.
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Szeptember 1-jén tőzsdére megy a Shein: a részvénykibocsátás után közel 8400 milliárd forintot érhet a cég.
Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) vezetőinek kiválasztása.
Így lett a 144 milliárdos állami támogatásból szellemváros: már vizsgálják, hová úszott el a rengeteg adófizetői pénz
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) korábbi megállapítása szerint a tranzakció súlyos vagyonvesztést okozhatott.
A vizsgálat folyamatban van.
Bod Péter Ákos: ezek voltak az elmúlt 16 év legnagyobb gazdasági baklövései – a sikeres jövő titkát is elárulta a volt jegybankelnök
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A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, és a várakozásoknak megfelelően újabb 25 bázisponttal, 5,5 százalékra csökkentheti az alapkamatot.
Bejelentette Magyar Péter: két nap kell még, és közel teljes kapacitáson termelhet a Paksi Atomerőmű
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Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Paksról: gőzerővel indítják újra a rendszert, szerdára dől el minden
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Magyar Péter paksi bejelentése: elkezdték visszakapcsolni az atomerőművet, ekkor állhat vissza a teljes termelés
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Sörkülönlegességek és fesztiválhangulat: tizedszer jön a Belvárosi Sörfesztivál (x)
Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg a Belvárosi Sörfesztivált.