Újabb rekord a magyar tőzsdén: iszonyú pénzek mozdultak, de mi jöhet ezután?

A keddi kereskedés iránykereséssel indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 2700,47 pontos, 1,82 százalékos emelkedéssel, 151 360,28 ponton, történelmi csúcson zárt hétfőn.

Varga Zoltán kommentárjában emlékeztetett arra, hogy a hétfői kereskedésben a hazai részvénypiac jelentősen felülteljesített a nemzetközi trendekhez képest, ezzel új rekordra emelkedett az index.

A vezető részvények közül az OTP árfolyama fontos ellenállási szinteket tört át, most a 46 279 forintos szintre érdemes figyelni, amennyiben felette tud maradni, a következő akadály 47 500 forintnál lehet.

árfolyama fontos ellenállási szinteket tört át, most a 46 279 forintos szintre érdemes figyelni, amennyiben felette tud maradni, a következő akadály 47 500 forintnál lehet. Tovább emelkedett a Richter , áttörte a 13 240 forintos ellenállást, a következő szint 13 610 forintnál látszik.

, áttörte a 13 240 forintos ellenállást, a következő szint 13 610 forintnál látszik. A Mol átlépte az 5083 forintos ellenállást, a következő akadály 5285 forintnál lehet.

átlépte az 5083 forintos ellenállást, a következő akadály 5285 forintnál lehet. A Magyar Telekom jegyzése ellenben tovább csökkent, a következő támasz 2447 forintnál húzódik.

Céláremelés érkezett a Richterre. Az HSBC 13 200 forintról 13 400 forintra emelte a célárfolyamot, az ajánlás változatlanul tartás. Rekordszintű második negyedévet zárt a Duna House. A tisztított core EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 39 százalékkal 2,318 milliárd forintra, a tisztított core adózott eredmény 74 százalékkal 1,637 milliárd forintra emelkedett, ami a csoport történetének legerősebb második negyedéves eredménye - emelte ki az elemző.