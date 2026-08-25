Újabb rekord a magyar tőzsdén: iszonyú pénzek mozdultak, de mi jöhet ezután?

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A keddi kereskedés iránykereséssel indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 2700,47 pontos, 1,82 százalékos emelkedéssel, 151 360,28 ponton, történelmi csúcson zárt hétfőn.
Varga Zoltán kommentárjában emlékeztetett arra, hogy a hétfői kereskedésben a hazai részvénypiac jelentősen felülteljesített a nemzetközi trendekhez képest, ezzel új rekordra emelkedett az index.
- A vezető részvények közül az OTP árfolyama fontos ellenállási szinteket tört át, most a 46 279 forintos szintre érdemes figyelni, amennyiben felette tud maradni, a következő akadály 47 500 forintnál lehet.
- Tovább emelkedett a Richter, áttörte a 13 240 forintos ellenállást, a következő szint 13 610 forintnál látszik.
- A Mol átlépte az 5083 forintos ellenállást, a következő akadály 5285 forintnál lehet.
- A Magyar Telekom jegyzése ellenben tovább csökkent, a következő támasz 2447 forintnál húzódik.
Céláremelés érkezett a Richterre. Az HSBC 13 200 forintról 13 400 forintra emelte a célárfolyamot, az ajánlás változatlanul tartás. Rekordszintű második negyedévet zárt a Duna House. A tisztított core EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 39 százalékkal 2,318 milliárd forintra, a tisztított core adózott eredmény 74 százalékkal 1,637 milliárd forintra emelkedett, ami a csoport történetének legerősebb második negyedéves eredménye - emelte ki az elemző.
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