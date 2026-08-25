Itt a számvetés 2026 legpusztítóbb eseményéről: vaskos számlát kap miatta rengeteg magyar, temérdek közpénzt költünk a kármentésre

Az áradások, aszályok, hőhullámok és erdőtüzek gazdasági ára gyorsan emelkedik Európában, miközben a károk jelentős része nincs biztosítva. A helyreállítás költsége ezért sok esetben az államokra hárul, amelyeknek a védelem, az elöregedő társadalom és a magas adósság mellett újabb tartós kiadással kell számolniuk. A probléma Magyarországot is érinti: a természeti katasztrófákból származó gazdasági veszteségek nagy része nálunk is biztosítatlan.

Európa egyre szélsőségesebb nyarai immár súlyos makrogazdasági problémát jelentenek. A sorozatos hőhullámok és a pusztító erdőtüzek nemcsak környezeti katasztrófát okoznak, hanem felverik az árakat, fennakadásokat okoznak az ellátási láncokban, és jelentős terhet rónak az állami költségvetésekre, ezáltal érdemben fogják vissza a kontinens gazdasági növekedését – számoltunk be róla nemrég egy cikkünkben.

Ráadásul immár hivatalos: Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinensévé vált. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint 1980 és 2024 között mintegy 822 milliárd eurónyi veszteséget okoztak az Európai Unióban az időjárási és éghajlati szélsőségek, és ennek az összegnek a negyede az utolsó négy évben keletkezett.

Ez nem pusztán azt jelenti, hogy egy-egy nagy árvíz vagy erdőtűz után sok pénzt kell költeni helyreállításra. Ahogy a káresemények gyakoribbá válnak, az alkalmi kiadásból lassan állandó költségvetési tétel lesz. A Reuters augusztusi összegzése is erre a problémára hívta fel a figyelmet: az európai államoknak úgy kell egyre többet költeniük a klímakárok kezelésére, hogy közben a védelmi kiadások emelkednek, a társadalom öregszik, számos országban pedig eleve szűk a költségvetési mozgástér.

Az eurózóna költségvetési hiánya átlagosan a GDP 3 százaléka körül alakul. Egy nagyobb természeti katasztrófa ehhez önmagában nem feltétlenül jelent kezelhetetlen terhet. Sokkal nagyobb probléma, ha az árvíz, aszály, hőség vagy erdőtűz néhány évente újabb kiadásokat okoz, az állam pedig minden alkalommal a költségvetésből finanszírozza a helyreállítást.

A károk jelentős részét végül az állam fizeti ki

A 2024-es spanyolországi áradások utáni újjáépítés becsült költsége a 2024 és 2026 közötti időszakban a spanyol GDP mintegy 0,7 százalékának felel meg. A 2021-es németországi árvizek után az államnak mintegy 30 milliárd eurót kellett előteremtenie a helyreállításra.

A két példa mögött ugyanaz a probléma húzódik meg: Európában a természeti katasztrófák okozta veszteségek jelentős része nincs biztosítva. Uniós szinten a klímához kapcsolódó károk körülbelül negyedére jut biztosítási fedezet, egyes országokban pedig az arány az 5 százalékot sem éri el.

A biztosítatlan kár természetesen ettől még nem tűnik el. Egy tönkrement út, híd vagy vasútvonal helyreállítását ugyanúgy ki kell fizetni, ahogy egy árvíz után az önkormányzatok és a lakosság támogatását is. Ha nincs biztosító, amely átvállalja a veszteséget, annak egy része közvetlenül az érintetteknél marad, más része pedig különböző állami támogatásokon és újjáépítési programokon keresztül a költségvetésben jelenik meg.

Belgium és Németország 2021-es árvizei jól mutatták a különbséget. Belgiumban a károk nagyobb részét biztosítók fedezték, Németországban viszont az alacsonyabb biztosítottság miatt jelentős közpénzt kellett mozgósítani.

Ez a helyzet ráadásul könnyen rosszabbodhat. Minél gyakoribbá válnak bizonyos káresemények, annál drágább azok biztosítása. A különösen veszélyeztetett térségekben a díjak olyan magasra emelkedhetnek, hogy az ügyfelek már nem akarják vagy nem tudják megfizetni őket, a biztosítók pedig szigoríthatják a feltételeket, vagy teljesen visszavonulhatnak egyes kockázatoktól.

Így éppen ott csökkenhet a biztosítás szerepe, ahol a legnagyobb szükség lenne rá.

Gazdasági szempontból ez azért különösen kellemetlen, mert az állam válik végső finanszírozóvá. Egy katasztrófa után politikailag és gazdaságilag is nehezen képzelhető el, hogy a kormány egyszerűen magukra hagyja a településeket, vállalkozásokat vagy háztartásokat. A költségvetés ezért olyan károkat is kénytelen lehet részben átvállalni, amelyekre előzetesen nem képzett tartalékot.

A magyarországi helyzet

A magyarországi aszályhelyzetet jól érzékelteti az idei budapesti csapadékadat. Balásy Zsolt közgazdász nemrég Zsiday Viktor számítására hívta fel a figyelmet: az általa összeállított, 1900-ig visszanyúló adatsor szerint 2026 januárja és augusztusa között Budapesten kevesebb csapadék hullott, mint az elmúlt több mint 120 év bármely azonos időszakában.

A grafikonon az idei érték látványosan leszakad a korábbi évek mezőnyétől.

Budapest január–augusztusi csapadékmennyisége 1900 óta. A 2026-os érték az adatsor legalacsonyabb pontja. Az ábrát Zsiday Viktor készítette.

Hogy az aszály, az erdőtüzek, és egyéb, klímaváltozás okozta károk biztosítását mekkora mértékben állják a magánbiztosítók, arról van részletes európai adat. Az országok között jelentős különbségek vannak:

Mint az adatsorból kiderül, Csehországban a természeti katasztrófákból eredő veszteségek mintegy 40 százalékára jut biztosítási fedezet, míg több dél- és délkelet-európai országban ez az arány mindössze néhány százalék. Franciaországban, Németországban, Belgiumban és több észak-európai országban nagyjából a károk negyedét térítik meg biztosítók.

Magyarország körülbelül 10 százalékos értékkel szerepel az adatsorban, vagyis a természeti katasztrófák gazdasági veszteségeinek hozzávetőleg 90 százalékára nem jut magánbiztosítói fedezet.

Ez elsőre meglepőnek tűnhet, hiszen a magyar lakóingatlanok jelentős része biztosított. A természeti károk azonban jóval szélesebb kört érintenek a lakóházaknál. Az aszály vagy a fagy mezőgazdasági veszteséget okoz, a hőség, a viharok és a villámárvizek pedig utakban, vasutakban, közművekben és középületekben is kárt tehetnek. Ezek helyreállításának jelentős része eleve az államot vagy az önkormányzatokat terheli.

A mezőgazdaság különösen érzékeny terület. Egy súlyos aszály nem feltétlenül rombol le látványosan épületeket vagy infrastruktúrát, mégis jelentős jövedelemkiesést okozhat, amely után állami kárenyhítésre lehet szükség. A hőhullámok gazdasági költsége szintén nehezebben biztosítható: a termelékenység csökkenése, a nagyobb energiafelhasználás vagy a közlekedési fennakadások sokszor nem olyan károk, amelyek után egy biztosító egyszerűen kifizet egy meghatározott összeget.

Magyarország számára ezért a klímaváltozás pénzügyi kockázata sem kizárólag abból áll, hogy mennyibe kerül egy-egy nagy árvíz vagy vihar. A költségvetést a mezőgazdasági kárenyhítés, az infrastruktúra javítása, az egészségügyi terhelés és a gazdasági teljesítmény kiesése egyszerre érintheti.

Olcsóbb megelőzni a kárt, mint minden alkalommal újjáépíteni

A jelenlegi európai modell alapvető problémája, hogy a pénz jelentős része csak a káresemény után jelenik meg. Tűzoltásra, újjáépítésre és támogatásokra akkor költenek, amikor a veszteség már bekövetkezett.

Pedig több ország tapasztalata szerint a megelőzésre átcsoportosított források mérsékelhetik a későbbi kiadásokat. Portugália a 2017-es pusztító erdőtüzek után jelentősen átalakította tűzvédelmi rendszerét. A megelőzésre fordított források arányát néhány év alatt nagyjából 20 százalékról közel 60 százalékra növelte, így már több pénz jut a veszély csökkentésére, mint magára a tűzoltásra.

A másik lehetőség a kockázatok szélesebb megosztása. Franciaországban például az állam és a magánbiztosítók közösen viselik a nagy természeti katasztrófák egy részének pénzügyi terheit. Ez azért lehet hatékonyabb a kizárólagos állami kárenyhítésnél, mert a biztosítás már a katasztrófa előtt beárazza a kockázatot, és nem kizárólag az aktuális költségvetésből kell utólag előteremteni a teljes összeget.

A megelőzés természetesen szintén pénzbe kerül. Árvízvédelmi rendszereket kell építeni, át kell alakítani a vízgazdálkodást, ellenállóbb infrastruktúrára van szükség, az erdőtüzek által fenyegetett területeken pedig a növényzet kezelésére és megfelelő tűzvédelmi sávokra. A különbség az, hogy ezek tervezhető kiadások, miközben egy katasztrófa időpontja és költsége nem az.

A tartósan elmaradó beruházások egy idő után önmagukat erősítő problémát is létrehozhatnak. Ha egy ország minden évben egyre többet költ helyreállításra, kevesebb pénze marad a következő károk megelőzésére. A következő katasztrófa ezért ismét nagyobb veszteséget okoz, amely újabb költségvetési forrást emészt fel.

Világszerte ugyanaz a probléma látszik az erdőtüzeknél

Az erdőtüzek gazdasági következményeit globálisan vizsgáló tanulmány, amely a PwC és a World Economic Forum együttműködéséből született, hasonló következtetésre jutott. A tüzek egyre nagyobb területet érintenek, a védekezési rendszerek pedig sok helyen már nehezen tartanak lépést a kockázat növekedésével.

A 2025 eleji Los Angeles környéki tüzek például mintegy 40 milliárd dollárnyi biztosított veszteséget okoztak. Globálisan azonban a károk jelentős része egyáltalán nincs biztosítva: a dokumentumban idézett adatok szerint 2000 és 2023 között az erdőtüzekből származó veszteségek 56 százalékára nem jutott biztosítási fedezet.

Az Egyesült Államok példája azért érdekes, mert ott a nagy tűzkárok miatt már közvetlenül látható, mi történik, amikor egyes területeken túl drágává válik a kockázat. A biztosítók szigoríthatják a feltételeket vagy korlátozhatják jelenlétüket, az ingatlanok biztosítása drágul, ez pedig a hitelezést és végső soron az ingatlanok értékét is érintheti. Ami eredetileg környezeti probléma volt, így pénzügyi és ingatlanpiaci problémává válhat.

A kutatások ugyanakkor azt is mutatják, hogy a megelőzés sok esetben jóval olcsóbb a károk utólagos finanszírozásánál. Az amerikai National Institute of Building Sciences számításai alapján egy dollárnyi megfelelő megelőző beruházás bizonyos esetekben körülbelül négy dollárnyi későbbi veszteséget kerülhet el.

A cél ezért nem egyszerűen több közpénz elköltése, hanem annak előrébb hozása: a költség egy részét akkor kellene vállalni, amikor még megelőzhető a nagyobb kár. Erre Magyarországon jelenleg nincsenek jelentős kormányzati törekvések.

A mostani szélsőségek még csak a kezdetet jelenthetik

Az elmúlt évek hőhullámai, aszályai és erdőtüzei Európában már olyan körülményeket teremtettek, amelyeket sokan az emberi alkalmazkodóképesség határaként élnek meg. A sorra megdőlő melegrekordok idején nehéz elképzelni, hogyan lehetne ennél lényegesen szélsőségesebb körülmények között fenntartani a ma megszokott életet, az infrastruktúrát vagy akár a gazdaság zavartalan működését. A jelenlegi folyamatok alapján azonban éppen erre kell felkészülni.

Erről beszélt korábban a Pénzcentrumnak egy interjúban Stumpf-Biró Balázs összeomlás-kutató is. Értékelése szerint a ma ismert életmód mély átalakulása nem egy távoli lehetőség: a folyamat már megkezdődött, csak még annak korai szakaszában járunk. A természeti rendszerek egyensúlyának felborulása azért különösen fontos, mert a gazdaság, az élelmiszer-termelés, az energiaellátás és végső soron a társadalom működése is ezektől a rendszerektől függ. Közép- és hosszabb távon ezért éppen az ökológiai változások következményei jelenthetik a legsúlyosabb problémát.