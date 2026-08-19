Látszik a fény az alagút végén? Megindult a forint - így áll most az árfolyam

Vegyesen alakult szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest; az euró és a dollár ellenében több-kevesebb nyereségre tett szert, a svájci frankkal szemben viszont gyengült. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Délután hat órakor az eurót 363,46 forinton jegyezték a reggel hét órai 365,47 forint után. A dollár jegyzése 311,56 forintra ment le 315,37 forintról, a svájci franké pedig 389,72 forintra emelkedett 389,01-ről.

Szerda délutáni jegyzésén a forint 0,2 százalékkal áll erősebben az augusztusi kezdésnél az euróval és a svájci frankkal szemben és 1,4 százalékkal erősebben a dollár ellenében.

Az év eleje óta a forint 5,5 százalék nyereségre tett szert az euróval szemben, 4,9 százalékkal erősödött a dollár és 5,7 százalékkal a svájci frank ellenében.