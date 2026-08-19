A technológiai fejlesztések iránya egyre inkább az automatikus energiaoptimalizálás felé mutat.
Látszik a fény az alagút végén? Megindult a forint - így áll most az árfolyam
Vegyesen alakult szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest; az euró és a dollár ellenében több-kevesebb nyereségre tett szert, a svájci frankkal szemben viszont gyengült. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
Délután hat órakor az eurót 363,46 forinton jegyezték a reggel hét órai 365,47 forint után. A dollár jegyzése 311,56 forintra ment le 315,37 forintról, a svájci franké pedig 389,72 forintra emelkedett 389,01-ről.
Szerda délutáni jegyzésén a forint 0,2 százalékkal áll erősebben az augusztusi kezdésnél az euróval és a svájci frankkal szemben és 1,4 százalékkal erősebben a dollár ellenében.
Az év eleje óta a forint 5,5 százalék nyereségre tett szert az euróval szemben, 4,9 százalékkal erősödött a dollár és 5,7 százalékkal a svájci frank ellenében.
Zsiday Viktor közgazdász szerint a hatalmas államháztartási hiányok és a mesterséges intelligencia által fűtött beruházási láz elszívják a tőkét a szűkülő kínálat elől.
Van egy óriási mellékhatása a paksi krízisnek: ez az egész magyar energiarendszernek egy hatalmas gyomros
A magyar villamosenergia-rendszer napi átlagos szén-dioxid-kibocsátása július végétől meredeken emelkedni kezdett.
Atomcity diktál: a hétvégétől megkezdődhet a korábban leállított egységek visszakapcsolása.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1413,6 pontos, 0,94 százalékos csökkenéssel 148 696,72 ponton zárt kedden.
Komoly és előremutató vállalásokat tettek a hazai ásványvíz- és üdítőital palackozással foglalkozó cégek.
Mi lesz Paks 2-vel? Szankciós listára kerülhet a Roszatom: valamit lépni kell a magyar atomberuházással
Az orosz Roszatom elleni európai uniós szankciók elrendelését sürgeti Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter
Bejelentette Vitézy Dávid: rengeteg pénzt sikerült visszaszereznie az államnak - itt vannak a részletek
A kormány még idén júniusban rendelte el a beruházás teljes körű felülvizsgálatát.
Bemondta a jóslatát Elon Musk: ekkortól mindenki alapjövedelmet kaphat, senkinek nem kell majd dolgoznia – de tényleg ilyen egyszerű?
Elon Musk szerint az AI és a robotok néhány éven belül olyan mennyiségű árut és szolgáltatást termelhetnek, hogy a pénz mai szerepe okafogyottá válik.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfőn a főbb devizákkal szemben.
Brutálisan pórul járt, aki ebbe a magyar gigacégbe fektetett: hatalmasat esett az árfolyam a tőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 442,38 pontos, 0,29 százalékos csökkenéssel, 150 110,32 ponton zárt hétfőn, jelentősen esett a 4iG árfolyama.
Súlyos rezsibejelentést tett Kapitány István: a tél legdrágább hónapjaira nem kötötték le előre a gáz árát
Magyarország gázellátása biztosított, a tárolókban már most a téli fogyasztás közel 70 százalékát fedező mennyiségű földgáz van
Elképesztő fordulat a magyar rezsiharcban: durván letörheti az áramárakat ez a vadonatúj csodafegyver
A szélsőséges nyári időjárás és a folyók alacsony vízállása egyértelművé tette, hogy a magyar energiarendszernek több lábon kell állnia.
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Beleszállt Vitézy Dávid az aksigyárakba: komoly változások jönnek Magyarországon, élesednek az új szabályok
Szigorít a kormány a kiemelt beruházások szabályain, első a környezetvédelem.
Mérsékelten drágult a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn reggel a péntek késő délutáni jegyzéséhez képest.
Újabb történelmi csúcsra ugrott a héten a magyar tőzsde, annak ellenére is, hogy nem minden vezető részvény tudott erősödni.
Egészségügy, egészségpénztár, iskolakezdés és nyugdíj: augusztus közepén ezek a témák pörögtek legjobban a Pénzcentrumon.
Kongatják a vészharangot a szakértők: olyan krízis közeleg, amire nem vagyunk itthon sem felkészülve
Európa gazdaságát egyszerre sújtják a hőhullámok és az iráni háború miatt megugró energiaárak, miközben az amerikai vámok és a kínai verseny is fékezi a növekedést.
-
Sörkülönlegességek és fesztiválhangulat: tizedszer jön a Belvárosi Sörfesztivál (x)
Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg a Belvárosi Sörfesztivált.