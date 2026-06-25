A BUX emelkedéssel zárt, miközben az OTP új rekordot döntött, de nem minden blue chip tudott erősödni.
Megindult a forint, így áll most a főbb devizákkal szemben a magyar fizetőeszköz
Erősödéssel zárta a csütörtöki kereskedést a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. A nap eleji szintekhez képest az euró, a dollár és a svájci frank is gyengült a magyar fizetőeszközzel szemben.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 355,19 forintról 354,25 forintra gyengült 18 órakor, napközben 354,05 forint és 356,17 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 385,23 forintról 384,45 forintra csökkent, a dolláré pedig 312,51 forintról 311,22 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1366 dollárról 1,1384 dollárra erősödött.
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Komoly fordulat reggelre: olyat lépett a forint a vezető devizákkal szemben, amire kevesen számítottak
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A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 193,9 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 139 301,72 ponton zárt kedden.
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