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A képen egy pénztárca látható, kezében néhány magyar forintos bankjeggyel. Három tízezer forintos és egy húszezer forintos bankjegy. Összesen 50000 forint. A háttér fekete színű. Ez a kép színtelítettséggel feljavított.
Gazdaság

Megindult a forint, így áll most a főbb devizákkal szemben a magyar fizetőeszköz

Pénzcentrum/MTI
2026. június 25. 19:08

Erősödéssel zárta a csütörtöki kereskedést a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. A nap eleji szintekhez képest az euró, a dollár és a svájci frank is gyengült a magyar fizetőeszközzel szemben.

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Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

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Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 355,19 forintról 354,25 forintra gyengült 18 órakor, napközben 354,05 forint és 356,17 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 385,23 forintról 384,45 forintra csökkent, a dolláré pedig 312,51 forintról 311,22 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1366 dollárról 1,1384 dollárra erősödött.
Címlapkép: Getty Images
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