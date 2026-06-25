Megindult a forint, így áll most a főbb devizákkal szemben a magyar fizetőeszköz

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Erősödéssel zárta a csütörtöki kereskedést a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. A nap eleji szintekhez képest az euró, a dollár és a svájci frank is gyengült a magyar fizetőeszközzel szemben.

Címlapkép: Getty Images

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