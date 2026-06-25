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Gazdaság

Újabb rekord a BÉT-en: elszállt az OTP, történelmi csúcs közelében a piac

Pénzcentrum/MTI
2026. június 25. 18:08

Emelkedéssel zárta a csütörtöki kereskedést a Budapesti Értéktőzsde. A BUX index 0,55 százalékos pluszban fejezte be a napot, miközben az OTP árfolyama új történelmi csúcsra emelkedett. A vezető részvények teljesítménye ugyanakkor vegyes képet mutatott. A forgalom is erős maradt, meghaladta a 36 milliárd forintot.

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A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 770,48 pontos, 0,55 százalékos emelkedéssel 139 624,46 ponton zárt csütörtökön, az OTP árfolyamcsúcsot döntött. A részvénypiac forgalma 36,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

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Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a kedvező tőzsdei hangulattal magyarázta az emelkedést, kibocsátói hírek nem befolyásolták az árfolyamokat. A forgalomhoz az is hozzájárult, hogy a kereskedési adatok alapján az amerikai részvénypiacokról csütörtökön jelentős mennyiségű befektetés jött át Európába. Ennek a hatása a BÉT-en leginkább az OTP erősödésében mutatkozott meg - tette hozzá Czibere Ákos.

A Mol árfolyama 22 forinttal, 0,6 százalékkal 3648 forintra csökkent 4,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 670 forinttal, 1,48 százalékkal 45 970 forintra erősödött, ami új történelmi csúcs, forgalmuk 24,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 40 forinttal, 1,46 százalékkal 2692 forintra esett, forgalma 2,5 milliárd forint volt.

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A Richter-papírok árfolyama 140 forinttal, 1,17 százalékkal 12 140 forintra nőtt, a részvények forgalma 4,4 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9266,54 ponton zárt csütörtökön, ez 25,85 pontos, 0,28 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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