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Gazdaság

Nem várt fordulat a magyar tőzsdén: erre figyelmeztet az elemző a szerdai nyitás előtt

Pénzcentrum/MTI
2026. június 24. 09:06

Enyhe csökkenéssel indulhat a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 193,9 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 139 301,72 ponton zárt kedden.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Varga Zoltán emlékeztetett: kedden a negatív nemzetközi befektetői hangulat ellenére jól tartotta magát a hazai részvénypiac, a hangulat azonban továbbra is bizonytalan, így iránykeresésre, enyhe csökkenésre lehet számítani a szerdai nyitásban.

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A vezető részvények közül az OTP árfolyama továbbra is a 44 828 forintos szintet tesztelgeti, kedden is sikerült felette zárni, a következő ellenállás 46 279 forintnál, míg támasz 42 481 forintnál látható. Az OTP-részvények ára 380 forinttal, 0,85 százalékkal 45 300 forintra erősödött, forgalmuk 21,6 milliárd forintot tett ki.

A Richter a 11 855 forintos szint felett zárt, a következő ellenállás 12 040 forintnál húzódik. A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,59 százalékkal 11 930 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.

A Mol a 3823 forintos ellenállást nem tudta átlépni, támasz 3700 forintnál látható a grafikonján. A Mol papírja 68 forinttal, 1,78 százalékkal 3750 forintra csökkent, 3,1 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom a 2736 forintos szint felett próbál stabilizálódni, a következő potenciális ellenállás 2846 forintnál húzódik. A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,08 százalékkal 2754 forintra esett, forgalma 11,1 milliárd forint volt.

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Varga Zoltán kitért arra is, hogy gyengült a forint a keddi kereskedésben a jegybanki kamatdöntést követően, és a 355-ös ellenállási szint felett zárt a jegyzés, amely így fontos rövid távú támaszt jelent. A következő fontos ellenállási szint az 50 napos mozgóátlag 357,70-nél.

Az OTP és a Magyar Telekom folytatta a sajátrészvény-vásárlásokat. A hétfői kereskedésben az OTP 17 ezer darab részvényt vett 44 605 forintos átlagáron, míg a Magyar Telekom 190 ezer darab részvényt vásárolt 2 766,37 forintos átlagáron.
Címlapkép: Getty Images
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