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Gazdaság

Komoly fordulat reggelre: olyat lépett a forint a vezető devizákkal szemben, amire kevesen számítottak

MTI
2026. június 25. 08:15

A hazai fizetőeszköz az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is jelentős erősödést mutat az év eleji szintekhez képest.

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Csütörtök reggelre tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a szerda délutáni árfolyamokhoz képest. 

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Szerda este hat és csütörtök reggel hat óra között az euró jegyzése kereken egy forinttal, 356,34 forintról 355,34 forintra csökkent. Hasonló folyamat játszódott le az amerikai dollár esetében is, amelynek árfolyama 313,81-ről 312,62 forintra esett vissza, miközben a svájci frank 386,38 forintról 385,46 forintra gyengült.

A forint mindhárom devizával szemben határozottan erősebb az év eleji szintjéhez képest. A csütörtök reggeli adatok alapján a magyar fizetőeszköz az euróhoz képest 7,6 százalékkal, a svájci frankkal szemben 6,7 százalékkal, a dollárral szemben pedig 4,5 százalékkal értékelődött fel.
Címlapkép: Getty Images
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