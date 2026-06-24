A Pénzcentrum 2026. június 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ismét lejtmenetben a forint, így áll most a főbb devizákkal szemben a magyar fizetőeszköz
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 7 órakor 355,71 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 355,57 forintnál.
A dollár jegyzése 313,02 forintra emelkedett 312,41 forintról, a svájci frank pedig 385,81 forintról 386,04 forintra drágult. Az euró árfolyama 1,1383 dollárról 1,1365 dollárra gyengült.
11 tagú tanácsadó testület felállításával készítenék elő a mindmáig titkosított ügynökakták minősítésének feloldását és a dokumentumok nyilvánosságra hozatalát.
Nem kivezetik, hanem kiterjesztik az extraprofitadót: a módosítás milliárdos többletbevételt hozhat az államnak.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 193,9 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 139 301,72 ponton zárt kedden.
Az Európai Parlament illetékes bizottsága jóváhagyta a jegybanki digitális fizetőeszközről szóló javaslatot.
Rendkívüli bejelentés érkezett: hamarosan gyökeresen megváltozhat a bankolás, minden magyar számlatulajdonost érintene
Az Európai Bizottság egy 2027 első negyedévére tervezett jogszabálycsomaggal reformálná meg az uniós bankszektort.
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 6 százalékra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén.
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa.
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Kiderült, mi a betonbiztos munkahely az AI-korában: aki ilyen területen dolgozik, azt szinte biztosan nem váltja le a technológia
A mesterséges intelligencia már jóval a ChatGPT előtt jelen volt a pénzügyi szektorban, ám az elmúlt néhány év új korszakot nyitott a technológia alkalmazásában.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
13 ezer forintos utalványt osztogatnak rengeteg magyarnak: ennél az önkormányzatnál igényelhető az egyszeri támogatás
A Terézvárosi Junior Utalvánnyal segíti a gyerekeket, családokat a VI. kerületi önkormányzat.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1870,08 pontos, 1,36 százalékos emelkedéssel 139 495,62 ponton zárt hétfőn.
Újkori aranyláz dúl a világpiacon: durván elkezdett ez a két nagyhatalom betárazni - vajon mire készülnek?
Tényleg válságálló befektetés az ékszer? És miért költ a világ évente közel 390 milliárd dollárt gyűrűkre, nyakláncokra és karkötőkre? Mutatjuk!
Régóta várt állatvédelmi szigorítás készül: társadalmi egyeztetés indul a kérdésben, sok állatbarát örülhet
Társadalmi egyeztetés indult a bizonyos vadállatok cirkuszi szerepeltetését megtiltó kormányrendelet-tervezetről.
Tavaly 14 százalékkal kevesebb tranzakció keretében 16,5 százalékkal kisebb termőföld-terület cserélt gazdát, mint 2024-ben.
Robban a bírságbomba a hazai internetes csoportokban: milliókat fizethet, aki ilyen cipőkkel üzletel
Nyugtaadás elmulasztása miatt akár milliós bírságot is kiszabhatnak azokra a kereskedőkre, akik zárt Facebook-csoportokban limitált utcai sportcipőket árultak.
Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat.
Iránykereséssel, enyhe csökkenéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.