Az Európai Parlament illetékes bizottsága jóváhagyta a jegybanki digitális fizetőeszközről szóló javaslatot.
A Mol esett, a Telekom szárnyalt: mozgalmas napot zárt a budapesti tőzsde
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 193,9 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 139 301,72 ponton zárt kedden.
A részvénypiac forgalma 37,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: a nemzetközi folyamatok határozták meg a hazai kereskedést, a hangulat elromlott Európában és Amerikában is. Ugyanakkor a budapesti tőzsde felülteljesítőnek számított a nyugat-európai piacokhoz képest, a forgalom átlag feletti volt- tette hozzá. A Magyar Telekom forgalma a saját részvény visszavásárlási programja miatt ugrott meg. Az OTP, Richter érdemben nem változott, a Mol részvények ára az olajár csökkenése miatt esett.
- A Mol 68 forinttal, 1,78 százalékkal 3750 forintra csökkent, 3,1 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 380 forinttal, 0,85 százalékkal 45 300 forintra erősödött, forgalmuk 21,6 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,08 százalékkal 2754 forintra esett, forgalma 11,1 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,59 százalékkal 11 930 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9254,16 ponton zárt kedden, ez 51,46 pontos, 0,55 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Így áll a forint a főbb devizákkal szemben kedden este.
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Kiderült, mi a betonbiztos munkahely az AI-korában: aki ilyen területen dolgozik, azt szinte biztosan nem váltja le a technológia
A mesterséges intelligencia már jóval a ChatGPT előtt jelen volt a pénzügyi szektorban, ám az elmúlt néhány év új korszakot nyitott a technológia alkalmazásában.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
13 ezer forintos utalványt osztogatnak rengeteg magyarnak: ennél az önkormányzatnál igényelhető az egyszeri támogatás
A Terézvárosi Junior Utalvánnyal segíti a gyerekeket, családokat a VI. kerületi önkormányzat.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1870,08 pontos, 1,36 százalékos emelkedéssel 139 495,62 ponton zárt hétfőn.
Újkori aranyláz dúl a világpiacon: durván elkezdett ez a két nagyhatalom betárazni - vajon mire készülnek?
Tényleg válságálló befektetés az ékszer? És miért költ a világ évente közel 390 milliárd dollárt gyűrűkre, nyakláncokra és karkötőkre? Mutatjuk!
Régóta várt állatvédelmi szigorítás készül: társadalmi egyeztetés indul a kérdésben, sok állatbarát örülhet
Társadalmi egyeztetés indult a bizonyos vadállatok cirkuszi szerepeltetését megtiltó kormányrendelet-tervezetről.
Tavaly 14 százalékkal kevesebb tranzakció keretében 16,5 százalékkal kisebb termőföld-terület cserélt gazdát, mint 2024-ben.
Robban a bírságbomba a hazai internetes csoportokban: milliókat fizethet, aki ilyen cipőkkel üzletel
Nyugtaadás elmulasztása miatt akár milliós bírságot is kiszabhatnak azokra a kereskedőkre, akik zárt Facebook-csoportokban limitált utcai sportcipőket árultak.
Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat.
Iránykereséssel, enyhe csökkenéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
Kedden ismét kamatcsökkentésről dönthet a Monetáris Tanács, miután az 1,8 százalékra eső májusi infláció, a forint erősödése és az enyhülő nemzetközi feszültségek mind a monetáris...
Így áll a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel.
Növekvő forgalom mellett emelkedett a héten a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX.
Repkedhetnek a 200 ezres bírságok a Balatonnál: új tiltás lépett életebe, erre mindenkinek figyelnie kell az idei nyáron
A Pénzcentrum legolvasottabb hírei a 25. héten. Volt itt minden.
Hétfőn ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot.
Jelentősen eltértek a fogyasztói árszintek az Európai Unión belül 2025-ben. Magyarország viszont továbbra is nagyon olcsó.