A Mol esett, a Telekom szárnyalt: mozgalmas napot zárt a budapesti tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 193,9 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 139 301,72 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 37,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: a nemzetközi folyamatok határozták meg a hazai kereskedést, a hangulat elromlott Európában és Amerikában is. Ugyanakkor a budapesti tőzsde felülteljesítőnek számított a nyugat-európai piacokhoz képest, a forgalom átlag feletti volt- tette hozzá. A Magyar Telekom forgalma a saját részvény visszavásárlási programja miatt ugrott meg. Az OTP, Richter érdemben nem változott, a Mol részvények ára az olajár csökkenése miatt esett.

A Mol 68 forinttal, 1,78 százalékkal 3750 forintra csökkent, 3,1 milliárd forintos forgalomban.

68 forinttal, 1,78 százalékkal 3750 forintra csökkent, 3,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 380 forinttal, 0,85 százalékkal 45 300 forintra erősödött, forgalmuk 21,6 milliárd forintot tett ki.

ára 380 forinttal, 0,85 százalékkal 45 300 forintra erősödött, forgalmuk 21,6 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,08 százalékkal 2754 forintra esett, forgalma 11,1 milliárd forint volt.

árfolyama 30 forinttal, 1,08 százalékkal 2754 forintra esett, forgalma 11,1 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,59 százalékkal 11 930 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9254,16 ponton zárt kedden, ez 51,46 pontos, 0,55 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.