Több mint négy és fél éve nem látott szintre erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon.
Rendkívüli egyezség az Egyesült Államokban: azonnal kilőtt a legnagyobb magyar bank árfolyama
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1878,1 pontos, 1,38 százalékos emelkedéssel, 137 602,78 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 38,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest. Takács András, az Equilor befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, a nemzetközi tőzsdéken jó hangulat uralkodott, miután megszületett a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a háború lezárásáról és a Hormuzi-szoros megnyitásáról.
A hírre legjobban az OTP reagált a magyar piacon, a papír emelkedését tovább támogatták a bank saját részvény-vásárlásai. Profitrealizáció miatt estek a Magyar Telekom részvényei, a Mol árfolyamát pedig a csökkenő olajárak húzták lefelé - tette hozzá.
- A Mol árfolyama 66 forinttal, 1,73 százalékkal 3760 forintra csökkent, 4,4 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 1360 forinttal, 3,2 százalékkal 43 850 forintra erősödött, forgalmuk 30,0 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 24 forinttal, 0,88 százalékkal 2706 forintra esett, forgalma 1,4 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 190 forinttal, 1,59 százalékkal 12 120 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9305,80 ponton zárt hétfőn, ez 43,04 pontos, 0,46 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
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