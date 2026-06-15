Rendkívüli egyezség az Egyesült Államokban: azonnal kilőtt a legnagyobb magyar bank árfolyama

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1878,1 pontos, 1,38 százalékos emelkedéssel, 137 602,78 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 38,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest. Takács András, az Equilor befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, a nemzetközi tőzsdéken jó hangulat uralkodott, miután megszületett a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a háború lezárásáról és a Hormuzi-szoros megnyitásáról.

A hírre legjobban az OTP reagált a magyar piacon, a papír emelkedését tovább támogatták a bank saját részvény-vásárlásai. Profitrealizáció miatt estek a Magyar Telekom részvényei, a Mol árfolyamát pedig a csökkenő olajárak húzták lefelé - tette hozzá.

A Mol árfolyama 66 forinttal, 1,73 százalékkal 3760 forintra csökkent, 4,4 milliárd forintos forgalomban.

66 forinttal, 1,73 százalékkal 3760 forintra csökkent, 4,4 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 1360 forinttal, 3,2 százalékkal 43 850 forintra erősödött, forgalmuk 30,0 milliárd forintot tett ki.

ára 1360 forinttal, 3,2 százalékkal 43 850 forintra erősödött, forgalmuk 30,0 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 24 forinttal, 0,88 százalékkal 2706 forintra esett, forgalma 1,4 milliárd forint volt.

árfolyama 24 forinttal, 0,88 százalékkal 2706 forintra esett, forgalma 1,4 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 190 forinttal, 1,59 százalékkal 12 120 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9305,80 ponton zárt hétfőn, ez 43,04 pontos, 0,46 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.