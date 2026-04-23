Véget ért a lendület: profitrealizálás miatt esett a Budapesti Értéktőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1509,23 pontos, 1,11 százalékos csökkenéssel, 134 799,01 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 35,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hogy az elmúlt hetekben látható, csak a magyar tőzsdére jellemző pozitív hangulat véget ért, így a BÉT visszacsatolódott a nemzetközi piacokhoz. Azonban míg Európában és Amerikában iránykeresés zajlott csütörtökön, a BUX profitrealizálás miatt több mint 1 százalékot esett. Hozzátette, hogy a vezető részvények közül az OTP-nél és a Richternél is profitrealizálás történt.

A Mol minimális csökkenéssel zárt, pedig napközben pozitív hír volt, hogy megérkezett az olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül, visszaállt az ellátás.

A Mol árfolyama 6 forinttal, 0,14 százalékkal 4230 forintra csökkent, 1,4 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,24 százalékkal 2508 forintra erősödött, forgalma 1,2 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 200 forinttal, 1,5 százalékkal 13 140 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,7 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9226,54 ponton zárt csütörtökön, ez 48,87 pontos, 0,53 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.