Véget ért a lendület: profitrealizálás miatt esett a Budapesti Értéktőzsde
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1509,23 pontos, 1,11 százalékos csökkenéssel, 134 799,01 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 35,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hogy az elmúlt hetekben látható, csak a magyar tőzsdére jellemző pozitív hangulat véget ért, így a BÉT visszacsatolódott a nemzetközi piacokhoz. Azonban míg Európában és Amerikában iránykeresés zajlott csütörtökön, a BUX profitrealizálás miatt több mint 1 százalékot esett. Hozzátette, hogy a vezető részvények közül az OTP-nél és a Richternél is profitrealizálás történt.
A Mol minimális csökkenéssel zárt, pedig napközben pozitív hír volt, hogy megérkezett az olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül, visszaállt az ellátás.
- A Mol árfolyama 6 forinttal, 0,14 százalékkal 4230 forintra csökkent, 1,4 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 780 forinttal, 1,85 százalékkal 41 400 forintra esett, forgalmuk 28,7 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,24 százalékkal 2508 forintra erősödött, forgalma 1,2 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 200 forinttal, 1,5 százalékkal 13 140 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,7 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9226,54 ponton zárt csütörtökön, ez 48,87 pontos, 0,53 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Befejeződtek a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának javítási munkálatai, így április 21-én este hivatalosan is megszűnt a hónapok óta tartó vis maior helyzet.
Az eurót hét órakor 364,35 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 362,88 forintnál.
