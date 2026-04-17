deviza euró dollár forint bankjegy pénz készpénz
Gazdaság

Újra szárnyal a forint: tovább erősödött a főbb devizákkal szemben

Pénzcentrum
2026. április 17. 18:43

Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon és a heti kezdéshez képest is nagy nyereséget ért el.

Az eurót délután hat órakor 361,09 forinton jegyezték a reggel hét órai 364,60 forint után. A dollár jegyzése 305,95 forintra csökkent 309,45 forintról, a svájci franké pedig 392,39 forintra ment lejjebb 395,05-ről.

Péntek délutáni jegyzésén a forint jelentős erősödést mutat a 16. heti, hétfői kezdéshez képest: 3,8 százalékot az euró, 4,5 százalékot a dollár és 3,3 százalékot a svájci frank ellenében.

A forint a hónap eleje óta az euróval szemben közel hét százalék, a dollár ellenében közel nyolc százalék, a svájci frankkal szemben pedig több mint öt és fél százalék nyereséget halmozott fel.
Medián
nagyságrendileg rendezett statisztikai sorban az az ismérvérték amely megfelezi a sokaságot. A sokaság egyik fele kisebb értéket vesz fel nála, míg a másik fele nagyobbat.

