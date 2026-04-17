Új szakértői javaslat készült arra, hogyan lehetne visszaszerezni a Magyarország számára korábban megítélt, de jelenleg nem hozzáférhető uniós források egy részét.
Újra szárnyal a forint: tovább erősödött a főbb devizákkal szemben
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon és a heti kezdéshez képest is nagy nyereséget ért el.
Az eurót délután hat órakor 361,09 forinton jegyezték a reggel hét órai 364,60 forint után. A dollár jegyzése 305,95 forintra csökkent 309,45 forintról, a svájci franké pedig 392,39 forintra ment lejjebb 395,05-ről.
Péntek délutáni jegyzésén a forint jelentős erősödést mutat a 16. heti, hétfői kezdéshez képest: 3,8 százalékot az euró, 4,5 százalékot a dollár és 3,3 százalékot a svájci frank ellenében.
A forint a hónap eleje óta az euróval szemben közel hét százalék, a dollár ellenében közel nyolc százalék, a svájci frankkal szemben pedig több mint öt és fél százalék nyereséget halmozott fel.
Ma tartotta éves közgyűlését az OTP, mely után Csányi Sándor többek között a kormányváltás gazdasági hatásairól is beszélt.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2557,67 pontos, 1,88 százalékos emelkedéssel, 138 818,03 ponton zárt pénteken.
Megszólalt Csányi Sándor a kormányváltásról: nem kertelt az OTP-vezér, rossz gazdasági környezetet örököl a Tisza Párt
A magyarországi kormányváltás gazdasági hatásairól is beszélt Csányi Sándor az OTP éves közgyűlésén.
Riadót fújtak a bankszektorban: az új mesterséges intelligencia megkönnyítheti a kiberbűnözők dolgát
Az Anthropic által fejlesztett Claude Mythos nevű mesterségesintelligencia-modell komoly aggodalmakat váltott ki a pénzügyi világ szereplői körében.
Kiszivárgott Kármán András mesterterve: így kerülné el a fájdalmas megszorításokat a hamarosan felálló kormány
A Magyar Péter vezette kormánynak és a várhatóan Kármán András által irányított Pénzügyminisztériumnak hatalmas költségvetési hiánnyal és stagnáló gazdasággal kell megküzdenie.
A Tisza-kormány teljesen átírná a játékszabályokat: ez várhat a hazai építkezésekre a kormányváltás után
A magyar építőipar sorsa régóta nemcsak a piac, hanem az állam döntésein múlik – és ez most különösen igaz lehet.
Visszavonul a politikától Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Péntek reggelre a hivatalos Facebook-oldala is elérhetetlenné vált.
Kiderül, mik a Tisza Párt legfőbb tervei a parlamentben: azonnal nekilátnak a sokat vitatott hivatal megszüntetéséhez
Péntek délelőtt kezdődnek meg az egyeztetések az új Országgyűlés megalakulásáról.
2026 februárjában tovább folytatódott a bérek emelkedése Magyarországon.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Magyar Péter és Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója megállapodott az üzemanyagok hatósági árának fenntartásáról.
Magyar Péter arról is beszámolt, hogy egyeztetett a vállalat által az MCC-nek fizetendő osztalékról.
A Tisza Párt 2030-ig megteremtené az euró bevezetésének feltételeit Magyarországon, és kedvező esetben akár ennél korábban is sor kerülhetne a közös európai valuta átvételére.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A napi forgalom 44,5 milliárd forintot tett ki, miközben a vezető részvények közül csak a Magyar Telekom tudott erősödni.
Az építőipar mélyrepülése közepette egyre több cég küzd likviditási gondokkal, visszaeső megrendelésekkel és kiszámíthatatlan költségkörnyezetben próbál talpon maradni.
A Mapei Kft. 2026 első negyedévében 8,8 milliárd forint belföldi árbevételt ért el, amely 13,7 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának értékét.
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.