Germany, Berlin, Reichstag, the Parliament Building and national flag
Gazdaság

Asztalra vág a pénzügyminiszter: ezt követeli az energiaválság fenyegetése miatt, vajon megkapja?

Pénzcentrum
2026. április 11. 17:04

Állami beavatkozást és az energiacégeket sújtó extraprofitadó bevezetését sürgeti az energiaárak letörése érdekében a német pénzügyminiszter. Lars Klingbeil javaslatai éles vitát robbantottak ki a gazdasági miniszterrel, ami komoly feszültséget okoz a berlini kormánykoalíción belül - jelentette a Portfolio.

Lars Klingbeil a Süddeutsche Zeitungnak adott interjújában kifejtette, hogy más európai országok példája is az állami beavatkozás hatékonyságát igazolja. Szerinte jelenleg a piacszabályozás a leghatékonyabb eszköz, ezért Németországnak is határozottabban kellene fellépnie.

A tárcavezető az üzemanyagárak maximálását, az energiaadók mérséklését, valamint egy rendkívüli nyereségadó bevezetését javasolja. Úgy véli, ez utóbbi intézkedés lehetővé tenné a cégek válság miatti többletnyereségének lefölözését. Az így befolyó költségvetési bevételből pedig érdemben lehetne enyhíteni a lakosság terhein.

A felvetéseket Katherina Reiche gazdasági miniszter élesen elutasította. A tárcavezető a javasolt intézkedéseket túlságosan költségesnek és hatástalannak tartja. A két politikus nyilvános szóváltása tovább mélyítette a kormányzati ellentéteket. Sajtóhírek szerint Friedrich Merz is bírálta a nyilvános üzengetést, és visszafogottságra intette a gazdasági minisztert.

A helyzet rendezése és a konkrét intézkedések kidolgozása érdekében a koalíciós pártok, vagyis a CDU/CSU és az SPD a hétvégén egyeztetéseket tartanak. A további lépésekről végül vasárnap, egy koalíciós bizottsági ülés keretében hoznak döntést.
#kormány #adó #különadó #gazdaság #pénzügy #németország #politika #üzemanyagárak #energiaválság #energiaárak

PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális díj elve
a biztosítási törvény által rögzített szabály, amely szerint a biztosítónak legalább olyan mértékű díjat kell kalkulálnia, amely előreláthatóan fedezetet nyújt valamennyi vállalt kötelezettség teljesítésére, és a biztosító költségeire. (Nyereséget, hasznot tehát nem kötelező kalkulálni!)

