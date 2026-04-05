Fontos hírt közölt a Nemzeti Választási Iroda: ezt minden szavazónak tudnia kell

A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az április 12-ei országgyűlési választáson, ehhez március 18-ig felvételüket kellett kérniük a névjegyzékbe, ezt több mint 497 ezren tették meg.

A levélben szavazó a regisztrációkor választhatott postai kézbesítést, ezt több mint 460 ezren kérték, az NVI pedig március közepén kezdte meg a szavazási levélcsomagok postázását. Azok a választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat vasárnapig, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását bármely külképviseleten vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában (oevi). A levélcsomag pótlása előtt a választási iroda ellenőrzi, hogy a választópolgár szerepel-e a levélben szavazók jegyzékében és a szavazási levélcsomag postai kézbesítését kérte-e. A választási iroda rögzíti, hogy kinek és mikor adott át pótlólag levélcsomagot.

A Nemzeti Választási Iroda azt javasolja azoknak a választópolgároknak, akik külképviseleten kérik levélcsomagjuk pótlását, hogy akkor ott helyben adják is le levélszavazatukat.

Azok, akik a levélcsomag pótlását az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában kérik, levélszavazatukat csak a szavazás napján, április 12-én reggel 6 és este 7 óra között tudják leadni. A levélcsomag pótlását az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban péntekig munkanapokon 9 és 16 óra között lehet kérni.

A szavazási levélcsomagok pótlását a külképviseleteken munkanapokon 9 és 16 óra között lehet kérni, de a beregszászi, csíkszeredai, kolozsvári, szabadkai és az ungvári külképviseleti választási irodákban mindennap helyi idő szerint 7-től 21 óráig, a szavazás előtti napon, április 11-én 7-től 22 óráig, a szavazás napján pedig 6 és 19 óra között van erre lehetőség. A választópolgárok kérhették a levélcsomagot külképviseletre vagy magyarországi településre - az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településekre vagy a kijelölt határ menti településekre - is, az NVI nyilvántartása szerint több mint 36 ezren azt választották, hogy személyesen veszik át a csomagot. A szavazó szabadon dönthet arról, milyen úton juttatja vissza voksát az NVI-hez.

A válaszborítékot feladhatja postán (bárhonnan ingyen), ebben az esetben a levélnek április 12-én 19 óráig meg kell érkeznie a Nemzeti Választási Irodához. Feladhatja térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve is, a beérkezés határideje ilyenkor a külképviseleti szavazás vége. A válaszboríték leadható Magyarországon, bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában a szavazás napján 6 és 19 óra között, valamint bármely külképviseleten munkanapokon - általában 9 és 16 óra között -, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt. Az NVI vasárnap délelőtti adatai szerint már 151 485 levélszavazatot leadtak a választók: 8838-at közvetlenül az NVI-hez, 142 647-et a külképviseletekhez.