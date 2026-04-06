Gazdaság

Kiderült, hova vándorol a legtöbb szavazó: ezekben a fővárosi kerületekben elképesztő lesz a zsúfoltság

2026. április 6. 11:34

Csaknem 60 ezren szavaznának a fővárosban átjelentkezéssel - derül ki a Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldalának hétfő reggeli adataiból. Négy évvel ezelőtt közel 61 ezer átjelentkezéssel szavazó volt Budapesten.

Négy évvel ezelőtt 158 ezren jelentkeztek át valamelyik magyarországi településre, a fővárosba valamivel kevesebben mint 61 ezren kértek átjelentkezést. Az április 12-ei országgyűlési választás előtt a választópolgárok csütörtökön 16 óráig jelezhették, ha nem a lakóhelyük szerinti szavazókörben, hanem egy másik magyarországi településen kívánnak szavazni, ezt végül több mint 224 ezren tették meg.

A fővárosban az NVI hétfő reggeli adatai szerint 59 465-en kívánnak szavazni. A legtöbb átjelentkező a főváros 12. számú egyéni választókerületében (XIII. kerületi székhelyű) van, itt 9163-an szeretnének szavazni, de sokan szavaznának a 6. számú oevk-ban ((XIV. kerületi székhely), ahová 7861-en jelentkeztek át, valamint a 11. számú oevk-ba (III. kerületi székhelyű), ahol 5546 átjelentkezőt várnak és a 2. számú oevk-ba (VIII. kerületi székhely), ahol 5093 átjelentkező szavazna.

Négyezernél több átjelentkezőt várnak a 7. számú oevk-ba (X. kerületi székhely, 4523 szavazó) és a 4. számú (II. kerületi székhelyű) oevk-ba (4077 szavazó), háromezernél többet a 3. számú (XII. kerületi székhelyű) oevk-ba (3393 szavazó) és a 13. számúba (XV. kerület, 3018 szavazó). A többi választókerületben háromezernél kevesebb átjelentkező szeretne szavazni.

A legkevesebb átjelentkezőt, 668-at a 16. számú oevk-ba várják (XXIII. kerületi székhely), és a 10. számú oevk-ba (XXII. kerületi székhely, 1888 szavazó). Aki meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti településen kíván szavazni, az április 9-én 16 óráig személyesen illetve kézbesítési meghatalmazott által bármely helyi választási irodánál benyújtva vagy ügyfélkapun keresztül vonhatja vissza átjelentkezési kérelmét. Azokban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörökben, ahol a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma meghaladja az 1500-at, a helyi választási iroda vezetője legkésőbb jövő kedden dönthet úgy, hogy a szavazóköri névjegyzéket több részre bontja.

Kapcsolódó cikkeink:

PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 4. 06:50
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 4. 16:55
Napilapot és rádiókat vett a VIASAT tulajdonosának anyacége - a La Repubblica is hozzá kerül
A Viasat- és AXN-csatornákkal Magyarországon is érdekelt Antenna Group mögött álló K Group megvásáro...
Holdblog  |  2026. április 3. 10:37
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Mily...
ChikansPlanet  |  2026. április 3. 08:00
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid...
Összkép  |  2026. április 3. 01:31
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó átt...
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 6. 06:02
Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket
Pénzcentrum  |  2026. április 5. 19:02
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
Agrárszektor  |  2026. április 6. 10:01
Kamerákkal vadásszák le a gazdák nagy ellenségét: véget érhet a rémálom