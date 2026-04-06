Még négy napig, csütörtökön 16 óráig kérhet a szavazáshoz mozgóurnát a helyi jegyzőtől levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán.
Kiderült, hova vándorol a legtöbb szavazó: ezekben a fővárosi kerületekben elképesztő lesz a zsúfoltság
Csaknem 60 ezren szavaznának a fővárosban átjelentkezéssel - derül ki a Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldalának hétfő reggeli adataiból. Négy évvel ezelőtt közel 61 ezer átjelentkezéssel szavazó volt Budapesten.
Négy évvel ezelőtt 158 ezren jelentkeztek át valamelyik magyarországi településre, a fővárosba valamivel kevesebben mint 61 ezren kértek átjelentkezést. Az április 12-ei országgyűlési választás előtt a választópolgárok csütörtökön 16 óráig jelezhették, ha nem a lakóhelyük szerinti szavazókörben, hanem egy másik magyarországi településen kívánnak szavazni, ezt végül több mint 224 ezren tették meg.
A fővárosban az NVI hétfő reggeli adatai szerint 59 465-en kívánnak szavazni. A legtöbb átjelentkező a főváros 12. számú egyéni választókerületében (XIII. kerületi székhelyű) van, itt 9163-an szeretnének szavazni, de sokan szavaznának a 6. számú oevk-ban ((XIV. kerületi székhely), ahová 7861-en jelentkeztek át, valamint a 11. számú oevk-ba (III. kerületi székhelyű), ahol 5546 átjelentkezőt várnak és a 2. számú oevk-ba (VIII. kerületi székhely), ahol 5093 átjelentkező szavazna.
Négyezernél több átjelentkezőt várnak a 7. számú oevk-ba (X. kerületi székhely, 4523 szavazó) és a 4. számú (II. kerületi székhelyű) oevk-ba (4077 szavazó), háromezernél többet a 3. számú (XII. kerületi székhelyű) oevk-ba (3393 szavazó) és a 13. számúba (XV. kerület, 3018 szavazó). A többi választókerületben háromezernél kevesebb átjelentkező szeretne szavazni.
A legkevesebb átjelentkezőt, 668-at a 16. számú oevk-ba várják (XXIII. kerületi székhely), és a 10. számú oevk-ba (XXII. kerületi székhely, 1888 szavazó). Aki meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti településen kíván szavazni, az április 9-én 16 óráig személyesen illetve kézbesítési meghatalmazott által bármely helyi választási irodánál benyújtva vagy ügyfélkapun keresztül vonhatja vissza átjelentkezési kérelmét. Azokban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörökben, ahol a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma meghaladja az 1500-at, a helyi választási iroda vezetője legkésőbb jövő kedden dönthet úgy, hogy a szavazóköri névjegyzéket több részre bontja.
