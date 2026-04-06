Pénz: euró és forint bankjegyek
Gazdaság

Hidegzuhany a devizapiacon: megreccsent a hazai fizetőeszköz

MTI
2026. április 6. 09:01

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró fél 7-kor 384,67 forinton állt, magasabban a péntek esti 384,23 forintnál. Hétfőn eddig az euró 384,18 forint és 385,01 forint között mozgott.

A dollár jegyzése 333,50 forintról 334,01 forintra erősödött, a svájci franké pedig 416,94 forintról 417,16 forintra emelkedett. Az eurót 1,1521 dolláron jegyezték ugyanúgy, mint péntek este.
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

