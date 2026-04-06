Hidegzuhany a devizapiacon: megreccsent a hazai fizetőeszköz
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró fél 7-kor 384,67 forinton állt, magasabban a péntek esti 384,23 forintnál. Hétfőn eddig az euró 384,18 forint és 385,01 forint között mozgott.
A dollár jegyzése 333,50 forintról 334,01 forintra erősödött, a svájci franké pedig 416,94 forintról 417,16 forintra emelkedett. Az eurót 1,1521 dolláron jegyezték ugyanúgy, mint péntek este.
Végleg eltűnhetnek az érmék a pénztárcánkból Magyarországon is: kevesen tudják, mi áll a drasztikus lépés hátterében
Vajon mi áll az aprópénz eltűnése mögött? Hogyan működik a kerekítés a gyakorlatban? Valóban drágultak ez miatt a mindennapi vásárlások? Mutatjuk!
Drágulnak a könyvek és a képregények: súlyos áremelkedés jön a papíriparban, ezek az okok állnak a háttérben
A papíripari termékek ára jelentősen emelkedni fog a jövőben, több termékkategóriában a növekedés mértéke eléri, vagy meg is haladja a kétszámjegyű tartományt.
Jelentősen megnőtt a K&H SZÉP-kártyák használata és az elfogadóhelyek száma az elmúlt évben. A növekedést leginkább az élelmiszervásárlási és a lakásfelújítási lehetőségek pörgettek fel.
A világ leggazdagabb 0,1 százalékának adózatlan offshore vagyona meghaladja a Föld 4,1 milliárd legszegényebb lakosának összesített vagyonát.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 311,2 pontos, 0,25 százalékos csökkenéssel 123 996,41 ponton zárt csütörtökön.
Elon Musk űrkutatási vállalata, a SpaceX bizalmas tőzsdei bevezetési kérelmet nyújtott be az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC).
Az olajárak közel 7 százalékot ugrottak, miután Donald Trump jelezte, hogy az Egyesült Államok folytatja az Irán elleni támadásokat.
A Hormuzi-szoros nyitva áll a világ előtt, de az ország ellenségei számára továbbra is zárva marad.
Meg lehet tanulni pénzért szeretni? Tényleg csak az anyagiak számítanak ezekben a kapcsolatokban? Meglepő válaszokat kaptunk a sugar kapcsolatok világából.
Trump beszéde is megrángatta a forintot, minden vezető devizához képest gyengült reggelre.
Tízmilliárdokat mozgattak meg a befektetők a magyar piacon: kiderült, mi áll a hirtelen jött tőzsdei őrület hátterében
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2927,05 pontos, 2,41 százalékos emelkedéssel, 124 307,61 ponton zárt szerdán.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Egy friss, országos kutatás alapján napjainkban már nem az infláció, hanem a Magyarország gazdasági, politikai helyzete miatt aggódnak a leginkább a magyarok.
Kritikus helyzet a külkereskedelemben: az export zuhan, az import pörög: brutális hatás várhat a gazdaságra
Az export volumene 2,3%-kal esett vissza, míg az import 6,7%-kal nőtt, így a nettó exporttöbblet majdnem a felére csökkent.
Riasztó számok láttak napvilágot Magyarországon: immár második éve tart ez a megállíthatatlan folyamat
Bár a költségvetési hiány csökkent, a GDP-arányos államadósság második éve emelkedik, a kiadások és bevételek egyaránt nőttek.
A gyanúsított azt állította, csak viccnek szánta az ütést, amely végül egy 25 éves férfi halálához vezetett.
A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 34 885 forintnál húzódik fontos támasz, 36 337 forintnál pedig meghatározó ellenállási szint.