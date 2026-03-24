Több tízezer magyarhoz nem jutott el a fontos választási levél: azonnal lépned kell, ha a tiéd is hiányzik

Több mint 78 ezer választási értesítő érkezett vissza kézbesíthetetlenül a Nemzeti Választási Irodához. Az érintett szavazóknak a választást megelőző csütörtök délutánig van lehetőségük bejelenteni a lakcímváltozásukat. Magára az értesítőre, sőt idén már a lakcímkártyára sincs szükség a voksoláshoz.

A hivatal tájékoztatása szerint az országgyűlési választásra kiküldött értesítők több mint egy százaléka érkezett vissza hozzájuk. Ennek oka egyszerűen az volt, hogy a Magyar Posta munkatársai nem találták a címzetteket a központi névjegyzékben szereplő lakcímen.

Azok a választópolgárok, akiknek a levele visszaérkezett az irodához, a névjegyzék lezárásáig jelezhetik lakcímváltozásukat. Erre a szavazást megelőző csütörtökön 16 óráig van lehetőségük.

A sikertelen kézbesítés ugyanakkor nem akadályozza a szavazást. A dokumentum csupán tájékoztató célt szolgál: azt mutatja meg, hogy a választópolgár melyik szavazókörhöz tartozik, és pontosan hol adhatja le a voksát. Az értesítőt tehát a részvételhez nem szükséges magunkkal vinni. A szavazáshoz idén már elegendő egy érvényes fényképes okmány – személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány – bemutatása. A korábbi gyakorlattal ellentétben a szavazókörökben már a lakcímkártyát sem fogják elkérni.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA