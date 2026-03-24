Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Budapest, 2026. február 6.Az áprilisi országgyűlési választásról szóló értesítőt kézbesíti a postás egy fővárosi társasházban 2026. február 6-án. Ezen a napon a Magyar Posta megkezdte kézbesíteni a Magyarországon élő 7,6 millió válas
Gazdaság

Több tízezer magyarhoz nem jutott el a fontos választási levél: azonnal lépned kell, ha a tiéd is hiányzik

MTI
2026. március 24. 09:03

Több mint 78 ezer választási értesítő érkezett vissza kézbesíthetetlenül a Nemzeti Választási Irodához. Az érintett szavazóknak a választást megelőző csütörtök délutánig van lehetőségük bejelenteni a lakcímváltozásukat. Magára az értesítőre, sőt idén már a lakcímkártyára sincs szükség a voksoláshoz.

A hivatal tájékoztatása szerint az országgyűlési választásra kiküldött értesítők több mint egy százaléka érkezett vissza hozzájuk. Ennek oka egyszerűen az volt, hogy a Magyar Posta munkatársai nem találták a címzetteket a központi névjegyzékben szereplő lakcímen.

Azok a választópolgárok, akiknek a levele visszaérkezett az irodához, a névjegyzék lezárásáig jelezhetik lakcímváltozásukat. Erre a szavazást megelőző csütörtökön 16 óráig van lehetőségük.

A sikertelen kézbesítés ugyanakkor nem akadályozza a szavazást. A dokumentum csupán tájékoztató célt szolgál: azt mutatja meg, hogy a választópolgár melyik szavazókörhöz tartozik, és pontosan hol adhatja le a voksát. Az értesítőt tehát a részvételhez nem szükséges magunkkal vinni. A szavazáshoz idén már elegendő egy érvényes fényképes okmány – személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány – bemutatása. A korábbi gyakorlattal ellentétben a szavazókörökben már a lakcímkártyát sem fogják elkérni.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#magyarország #országgyűlési választások #gazdaság #szavazás #magyar posta #hivatal #szabályok #lakosság #választás #intézkedés #2026

Március 24.
A tuberkulózis elleni küzdelem világnapja
Káridőponti érték
sajátos biztosítási - és a biztosítási szerződések feltételeiben megfogalmazott - tényleges érték. Viszonylag gyakori szerződési formula. A biztosító a kárt káridőponti (avult) értéken téríti meg. A káridőponti értéket a károsodott vagyontárgy újrabeszerzési árából, vagy újraépítési költségéből számítják ki, az időközi értékcsökkenés, avulás levonásával.

