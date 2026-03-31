Váratlanul csap le a több százezres kiadás a magyarokra: sokan szorongással és álmatlansággal fizetik meg az árát
Lerobbant autó, fűtés-meghibásodás, ellopott kerékpár – az ezekhez hasonló, nem tervezett kiadások nemcsak anyagilag, de mentálisan is megterhelik a magyarokat. Egy friss kutatás alapján leginkább szorongást, tehetetlenséget és dühöt éreztek a károsultak, de volt, aki alvászavart is tapasztalt. Pedig viszonylag gyakran fordulnak elő ilyen esetek: a lakosság közel kétharmadát érte már komolyabb, akár több százezer forintos váratlan kiadás az elmúlt egy évben és sokaknak gondot okoz önerőből kifizetni ezeket – a többség viszont szégyenkezéssel élné meg, ha szeretteitől kérne kölcsön.
Tízből hat magyar szembesült legalább egy nagyobb összegű váratlan kiadással az elmúlt 12 hónapban, közel negyedük pedig minimum két ilyen kritikus helyzettel találkozott. Leginkább az autó vagy egy háztartási gép hirtelen meghibásodása okozott nehézséget, de gyakoriak voltak a nem várt egészségügyi kiadások, a lakással kapcsolatos nem várt kiadások, mint például a beázás vagy fűtés-meghibásodás, illetve az elektronikai eszközök elromlása, ellopása is - derült ki a Cofidis országos, reprezentatív kutatásából.
Tízből hat esetben a hirtelen jött kiadások összegei meghaladták a 100 ezer forintot, a problémák ötödénél pedig több mint 300 ezer forintot kellett kifizetniük a válaszadóknak. Az érintettek háromnegyedénél a családi kasszát komolyan megterhelte ez a nem várt tétel, többségüknek minimum 1-2 hónap kellett ahhoz, hogy pénzügyileg újra egyenesbe jöjjenek.
A váratlan kiadással szembesülők háromnegyedének ez nemcsak anyagi, de pszichológiai szempontból is komoly terhet jelentett. Leginkább stresszt, szorongást, tehetetlenséget és dühöt éreztek a károsultak, de volt, akinél alvászavart (15%) okozott. A felmérés eredményei szerint a nőket mentálisan jobban megviselték a történtek, mint a férfiakat: a nők 82%-a számolt be valamilyen negatív érzésről, konfliktusról a váratlan helyzet kapcsán, míg a férfiaknál ez az arány mindössze 64%. A vidékieket, az alacsonyabb iskolázottságúakat és a megtakarítással nem rendelkezőket szintén sokkal inkább próbára tette idegileg a hirtelen jött költség.
Tovább nehezíti a mentális terheket a helyzet tabusítása. 10-ből 4-en azok közül, akik szembesültek váratlan kiadással az elmúlt egy évben, nem tudták saját forrásból fedezni ezeket a költségeiket. Ilyenkor leggyakrabban családtagtól vagy ismerőstől kértek kölcsön, viszont ezt sokszor lelki kompromisszumokkal jár.
A válaszadók közel kétharmada kifejezetten szégyenkezéssel éli meg, ha ismerőstől, rokontól kér anyagi támogatást, tízből négyen pedig szeretteik helyett inkább bankhoz vagy pénzintézethez fordulnának hitelért – ez minden második hatvan év felettire igaz.
A kutatás arra is rámutatott, hogy a válaszadók kétharmada aggódik a jövőbeli anyagi helyzete miatt. Bár a váratlan szituációk kezelésében sokat segíthet a tartalék, a többség úgy véli, hogy kevesebb megtakarítása van annál, mint ami megfelelő biztonságérzetet adna számára.
Általánoságban a fiatalabbaknak kisebb, az idősebbeknek már inkább nagyobb összeg jelentené ezt. A magyarok 60 százaléka saját bevallása szerint legfeljebb 1-2 havi megélhetésre elegendő félretett pénzzel rendelkezik, a többségnek azonban több mint fél évre elég tartalékot érezne megnyugtatónak.
-
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.