Novy Urengoi közelében lévő gázkitermelő ipar;Földgáztermelés és -feldolgozás Oroszországban
Gazdaság

Aggasztó mélyrepülésben a magyar ipar, bajban az autó- és elektronikai gyárak: oda a 2026-os gazdasági növekedés is?

Pénzcentrum
2026. január 15. 08:30

2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0%-kal kisebb volt a 2025. októberinél.

2025. novemberben az ipari termelés volumene 5,4%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. (Az első becslésben közölt novemberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz mérten 2,0%-kal mérséklődött.

Az ipari export volumene 5,5%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 28%-át képviselő járműgyártás kivitele 9,4%-kal visszaesett, a 18%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 16,6%-kal bővült.

Az ipar belföldi értékesítése 8,0, a feldolgozóiparé 6,6%-kal kisebb volt az előző év azonos hónapjában mértnél.

Az iparon belül döntő (94%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 5,7, a csekély súlyú bányászaté 11,8, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,1%-kal csökkent.

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25%-át képviselő járműgyártás volumene 4,7%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 1,9, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 9,2%-kal visszaesett.

A feldolgozóipari termelés 13%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 7,0%-kal meghaladta a 2024. novemberi szintet. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 62%-kal bővült, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 33%-kal visszaesett.

A 9,4%-os feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 10,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 7,2, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 16,0%-kal esett vissza.

A feldolgozóiparból 14%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 1,7%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest, ugyanakkor a hazai és a külpiaci eladások kismértékben csökkentek. A legnagyobb (24%-os) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 5,4%-kal emelkedett. Hat alágazatban bővült még a termelés, 4,5 és 18% közötti mértékben, a leginkább a takarmány gyártásában, a legkevésbé a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósításban. A többi négy alágazatban 0,3 és 17,9% közötti mértékben csökkent a kibocsátás, a legerőteljesebben a növényi, állati olaj gyártásában.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 10,3, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 2,6%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához mérten.

Az előző havi növekedéssel szemben a feldolgozóipar 5,1%-át képviselő gép, gépi berendezés gyártása 16,0%-kal visszaesett, az alág öt alágazatából háromban – amelyek összesen 91%-os súlyt képviselnek – csökkenés következett be.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 36%-kal a kis súlyú kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban jelentősen visszaestek az eladások.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2025. november

Az ipari termelés Közép-Dunántúlon (9,0%-kal) és Észak-Alföldön (6,1%-kal) nőtt. A többi régióban 4,3 és 18,0% közötti volumencsökkenést regisztráltunk, a legnagyobb mértékűt Észak-Magyarországon.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 3,7%-kal visszaesett 2024 novemberéhez mérten. Az új belföldi rendelések 1,6, az új exportrendelések 4,0%-kal csökkentek. Az összes rendelésállomány november végén 0,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2025. január–novemberben az előző év azonos időszakához képest az ipari termelés 3,5%-kal csökkent. Az összes értékesítés 64%-át adó külpiaci eladások volumene 2,6, a 36%-ot képviselő hazai értékesítésé 4,6%-kal mérséklődött.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 12,3%-kal a villamos berendezés gyártásában. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 4,5%-kal csökkent. Két alágban nőtt a termelés volumene: a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 12,9, a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben 1,9%-kal.
Címlapkép: Getty Images
