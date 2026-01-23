Pénzeső jön a magyar gazdáknak: milliárdokat osztanak ki, de szoros a határidő

Új agrárminiszteri rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben: több milliárd forintos keretből kompenzálják a tavalyi tavaszi fagykárokat, miközben a tejpiac stabilizálására és az iskolatej-program bővítésére is lépéseket tesz a kormány.

A csütörtök esti Magyar Közlönyben hirdették ki Nagy István agrárminiszter rendeletét, amely szerint a 2025 tavaszán fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők rendkívüli, vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak. A cél a fagy okozta gazdasági veszteségek részleges kompenzációja.

A támogatás azon szőlő- és gyümölcsültetvényekre vehető igénybe, ahol a kármegállapító szerv igazolása szerint a várható hozamcsökkenés meghaladja a 30 százalékot. A rendelkezésre álló keret legfeljebb 4,2 milliárd forint, a kérelmeket január 23. és február 10. között lehet benyújtani.

Ezen felül a "hazai tejpiaci válság kezelésének egyik eszközeként" csekély összegű nemzeti támogatást vezetnek be tejautomaták beszerzésére, uniós forrás bevonásával.

Módosul az iskolatej-program szabályozása is. Az új előírások szerint a tanév közben is lehet csatlakozni a programhoz, mivel a Tej Terméktanács és Szakmaközi Szervezet jelezte: a jelenleg kimaradó óvodák és iskolák ellátása is megoldható. A szállítási szerződéseket legkésőbb február 20-ig kell benyújtani a Kincstárhoz, amely április 30-ig dönt a jóváhagyásról.