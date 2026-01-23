A Pénzcentrum 2026. január 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénzeső jön a magyar gazdáknak: milliárdokat osztanak ki, de szoros a határidő
Új agrárminiszteri rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben: több milliárd forintos keretből kompenzálják a tavalyi tavaszi fagykárokat, miközben a tejpiac stabilizálására és az iskolatej-program bővítésére is lépéseket tesz a kormány.
A csütörtök esti Magyar Közlönyben hirdették ki Nagy István agrárminiszter rendeletét, amely szerint a 2025 tavaszán fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők rendkívüli, vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak. A cél a fagy okozta gazdasági veszteségek részleges kompenzációja.
A támogatás azon szőlő- és gyümölcsültetvényekre vehető igénybe, ahol a kármegállapító szerv igazolása szerint a várható hozamcsökkenés meghaladja a 30 százalékot. A rendelkezésre álló keret legfeljebb 4,2 milliárd forint, a kérelmeket január 23. és február 10. között lehet benyújtani.
Ezen felül a "hazai tejpiaci válság kezelésének egyik eszközeként" csekély összegű nemzeti támogatást vezetnek be tejautomaták beszerzésére, uniós forrás bevonásával.
Módosul az iskolatej-program szabályozása is. Az új előírások szerint a tanév közben is lehet csatlakozni a programhoz, mivel a Tej Terméktanács és Szakmaközi Szervezet jelezte: a jelenleg kimaradó óvodák és iskolák ellátása is megoldható. A szállítási szerződéseket legkésőbb február 20-ig kell benyújtani a Kincstárhoz, amely április 30-ig dönt a jóváhagyásról.
A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 457 ezer fő dolgozott, mely 58 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől.
Egy év alatt látványosan megerősödött a forint: a dollár árfolyama közel 70 forinttal esett, négyéves mélypontra süllyedve.
2025 novemberében a bruttó átlagkereset 756 400 forint volt, ami 8,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az euró hét órakor 381,94 forinton állt, minimálisan magasabban a csütörtök esti 381,86 forintnál.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Rekordméretű, 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárta a központi költségvetés a tavalyi évet; csak decemberben 1668 milliárd forintos mínusz keletkezett.
Az M7-es autópályán végzett rutinellenőrzés során marihuána fogyasztása miatt került rendőrkézre egy 42 éves kamionsofőr.
Hiába a családtámogatások, a termékenységi mutatók tovább zuhannak: egyes becslések szerint már pár év múlva kritikus szint alá eshet a népesség.
Vegyesen alakult, kevéssé változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az infláció KSH adatok szerint már hajszálnyira van a jegybanki céltól. Mi várható 2026-ban infláció terén? Mire számítanak a szakemberek? Lássuk!
Zsiday Viktor szerint ezzel lehetne igazságosabbá tenni az adórendszert: az áfával kapcsolatban is elmondta a véleményét
A diskurzus középpontjában az áll, hogyan lehetne igazságosabbá tenni az adórendszert, és milyen eszközökkel ösztönözhetőek jobban a hazai beruházások.
Mekkora ma a bevándorlás Európában? Hogyan, hol és milyen célból jelenik meg? És mennyire tudjuk ezt a folyamatot adatok mentén értelmezni? Mutatjuk!
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 25,71 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel, 121 308,37 ponton zárt szerdán.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter csütörtökön 10:00 órakor sajtótájékoztatót tart.
Európa elsütötte a pénzügyi szuperfegyvert: egyetlen döntés is térdre rogyaszthatja a világ legerősebb gazdaságát
Az amerikai államkötvények európai eladása ellensúlyozhatja Trump területi követeléseit és vámfenyegetéseit.
Súlyos helyzetre figyelmeztetnek: a következő évek fogják meghatározni Európa szerepét a világban, nem állunk jól
A tanulmány figyelmeztet: ha a jelenlegi trendek fennmaradnak, Európa tartósan egy évi körülbelül 1 százalékos GDP-növekedési pályán ragadhat.
Az európai és a magyar gázrendszer is jelentős nyomás alatt áll a 2026 januárjában tapasztalt rendkívüli hideg miatt.
Gyengüléssel kezdte a szerda reggelt a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon az előző esti szintekhez képest.