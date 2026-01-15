Történelmi csúcs után jöhet a lehűlés? Így indulhat a kereskedés a BÉT-en

Kisebb negatív korrekcióval indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön, de később nem zárható ki pozitív folytatás az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán csütörtöki előrejelzésében kiemelte: a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 39 460 forintnál adódhat a következő erősebb ellenállási szint, 37 110 forintnál pedig rövid távú támasz látható. Szerdán a részvény ára 230 forinttal, 0,61 százalékkal, 38 150 forintra, történelmi csúcsra nőtt, forgalma 13,3 milliárd forintot tett ki.

A Richter árfolyama változatlanul a 200 napos mozgóátlag felett van, ami 10 216 forintnál húzódik, a következő ellenállások 10 350 és 10 470 forintnál láthatóak. A papír árfolyama 10 forinttal, 0,1 százalékkal, 10 300 forintra erősödött szerdán, forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.

Az elemző jelezte: a Mol óriási ugrással új csúcsra emelkedett, a 3370 forintos szint már támaszt jelent, a következő potenciális erős ellenállás 3500 forint közelében látható. Szerdán a részvény 150 forinttal, 4,62 százalékkal, 3400 forintra erősödött, 6,3 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom is nagyot emelkedett, 1910 forintnál már támasz lehet, ha felette tud maradni; a következő akadály 1978 forintnál látszik. A papír árfolyama 66 forinttal, 3,57 százalékkal, 1916 forintra emelkedett, forgalma 1,8 milliárd forint volt szerdán.