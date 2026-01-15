Ukrajna egyre fontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak, miközben az Oroszországgal folytatott gazdasági kapcsolatok jelentősége csökken.
Történelmi csúcs után jöhet a lehűlés? Így indulhat a kereskedés a BÉT-en
Kisebb negatív korrekcióval indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön, de később nem zárható ki pozitív folytatás az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Varga Zoltán csütörtöki előrejelzésében kiemelte: a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 39 460 forintnál adódhat a következő erősebb ellenállási szint, 37 110 forintnál pedig rövid távú támasz látható. Szerdán a részvény ára 230 forinttal, 0,61 százalékkal, 38 150 forintra, történelmi csúcsra nőtt, forgalma 13,3 milliárd forintot tett ki.
A Richter árfolyama változatlanul a 200 napos mozgóátlag felett van, ami 10 216 forintnál húzódik, a következő ellenállások 10 350 és 10 470 forintnál láthatóak. A papír árfolyama 10 forinttal, 0,1 százalékkal, 10 300 forintra erősödött szerdán, forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.
Az elemző jelezte: a Mol óriási ugrással új csúcsra emelkedett, a 3370 forintos szint már támaszt jelent, a következő potenciális erős ellenállás 3500 forint közelében látható. Szerdán a részvény 150 forinttal, 4,62 százalékkal, 3400 forintra erősödött, 6,3 milliárd forintos forgalomban.
A Magyar Telekom is nagyot emelkedett, 1910 forintnál már támasz lehet, ha felette tud maradni; a következő akadály 1978 forintnál látszik. A papír árfolyama 66 forinttal, 3,57 százalékkal, 1916 forintra emelkedett, forgalma 1,8 milliárd forint volt szerdán.
Gulyás Gergely: változik a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése, erről minden idős magyarnak tudnia kell
Megkezdődött a mai Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertetik a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét.
A kormány rendkívüli intézkedéssel ingyen adja az állami tűzifát, a megszokott szabályokat is felfüggesztik.
Időközben az Adriai Kőolajvezeték újraindította a nyersolaj szállítását Horvátországból a pancsovai finomítóba.
Bajban Donald Trump kormánya: nagyon rossz adatok érkeztek az amerikai gazdaságról, ezzel már tenni kell valami
Jelentősen megugrott az Egyesült Államok költségvetési hiánya decemberben. A deficit 144,749 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 86,732 milliárd dollárról.
Január végéig minden lakossági ügyfél megkapja bankszámlája éves díjkimutatását.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsde parkettjén. A BUX kedden 1477,71 pontos, 1,26 százalékos emelkedéssel 118 863,12 ponton, történelmi csúcson zárt.
Fontos dolog derült ki a 2026-os választásról: erről minden állampolgárnak tudnia kell, itt vannak a részletek
A Magyar Közlönyben megjelent határozat és az igazságügyi miniszteri rendelet pedig részletes menetrendet rögzít a választási eljárás minden fontos lépésére.
Vegyes mozgást mutatott a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a nemzetközi devizapiacon a kedd esti szintekhez képest.
Az erősödés egyik lehetséges magyarázata a szolgáltatások inflációjának alakulása lehet, amely 6,8 százalékos értékével némi meglepetést okozott.
A német gazdaság mély visszaesése ellenére egyre több jel utal arra, hogy megindulhat az újjáéledés.
A drágulást az Ázsiában és Európában várható szokatlanul hideg időjárás is tetézi.
Sorsdöntő bejelentést tett a közelgő parlamenti választásról Sulyok Tamás: eldőlt, mikor lesz a voksolás
Sulyok Tamás kitűzte az időpontot: április 12-én lesz az országgyűlési választás.
Mintegy 24 ezer milliárd forintnyi készpénz és kamatmentes látra szóló betét parkol a magyar háztartásoknál a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint.
Feketén-fehéren látszik a friss KSH-adatokból: egyre kevesebb pénz van az emberek zsebében, brutális a drágulás
2025. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat.
Az akvizíciót követően a Sameday beolvad az Osztrák Posta leányvállalatába, az Express One Hungary Kft.-be.
Az eurót este hat órakor 387,31 forinton jegyezték a kora reggeli 386,11 forint után.
A részvénypiac forgalma 8,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest.
A csoport támogatások jogtalan igénybevételével, fiktív számlázással és csalárd hitelügyletekkel összesen csaknem 7 milliárd forint kárt okozott.