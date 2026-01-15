A kormány 100 milliárd forintot szór szét a napelemes háztartások között: akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás is járhat.
Elképesztő, ami ma a magyar tőzsdén történt!
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 28,3 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel 120 679,89 pontos történelmi csúcson zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 22,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője kiemelte, hogy a BUX a legnagyobb forgalmú kibocsátó gyengülése ellenére is emelkedni tudott.
Az OTP visszaesését valószínűleg a rekordárfolyam okozta, ezt sokan kedvező alkalomnak tarthatták a részvényeik eladására. Czibere Ákos a Mol folytatódó erősödését az egyre biztosabb szerbiai terjeszkedéssel magyarázta.
A Mol 94 forinttal, 2,76 százalékkal 3494 forintra erősödött 7,9 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 400 forinttal, 1,05 százalékkal 37 750 forintra csökkent, forgalmuk 10,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,84 százalékkal 1900 forintra esett, forgalma 871,0 millió forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,49 százalékkal 10 350 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 438,88 ponton zárt csütörtökön, ez 31,03 pontos, 0,3 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
Mi történik akkor, ha hosszú idő után először nem Ázsia diktálja a növekedési tempót? Szakértők szerint 2026-ban történelmi pillanat jöhet a világgazdaságban.
Szerdán a BÉT részvényindexe, a BUX 1788,47 pontos, 1,5 százalékos emelkedéssel 120 651,59 ponton, történelmi csúcson zárt.
Ukrajna egyre fontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak, miközben az Oroszországgal folytatott gazdasági kapcsolatok jelentősége csökken.
Bulgária 2026. január 1-jén az euróövezet 21. tagállamává vált, ami jelentősen javítja az ország finanszírozási feltételeit és befektetői megítélését.
Aggasztó mélyrepülésben a magyar ipar, bajban az autó- és elektronikai gyárak: oda a 2026-os gazdasági növekedés is?
Az előző év azonos időszakához mérten 5,4, az előző hónaphoz képest 2%-kal visszaesett az ipari termelés.
Az eurót reggel hét órakor 386,21 forinton jegyezték a szerda este hat órai 386,66 forint után.
A kormány rendkívüli intézkedéssel ingyen adja az állami tűzifát, a megszokott szabályokat is felfüggesztik.
Időközben az Adriai Kőolajvezeték újraindította a nyersolaj szállítását Horvátországból a pancsovai finomítóba.
Bajban Donald Trump kormánya: nagyon rossz adatok érkeztek az amerikai gazdaságról, ezzel már tenni kell valami
Jelentősen megugrott az Egyesült Államok költségvetési hiánya decemberben. A deficit 144,749 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 86,732 milliárd dollárról.
Január végéig minden lakossági ügyfél megkapja bankszámlája éves díjkimutatását.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsde parkettjén. A BUX kedden 1477,71 pontos, 1,26 százalékos emelkedéssel 118 863,12 ponton, történelmi csúcson zárt.
Fontos dolog derült ki a 2026-os választásról: erről minden állampolgárnak tudnia kell, itt vannak a részletek
A Magyar Közlönyben megjelent határozat és az igazságügyi miniszteri rendelet pedig részletes menetrendet rögzít a választási eljárás minden fontos lépésére.
Vegyes mozgást mutatott a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a nemzetközi devizapiacon a kedd esti szintekhez képest.
Az erősödés egyik lehetséges magyarázata a szolgáltatások inflációjának alakulása lehet, amely 6,8 százalékos értékével némi meglepetést okozott.
A német gazdaság mély visszaesése ellenére egyre több jel utal arra, hogy megindulhat az újjáéledés.
A drágulást az Ázsiában és Európában várható szokatlanul hideg időjárás is tetézi.
Sorsdöntő bejelentést tett a közelgő parlamenti választásról Sulyok Tamás: eldőlt, mikor lesz a voksolás
Sulyok Tamás kitűzte az időpontot: április 12-én lesz az országgyűlési választás.
Mintegy 24 ezer milliárd forintnyi készpénz és kamatmentes látra szóló betét parkol a magyar háztartásoknál a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint.