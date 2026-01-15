2026. január 15. csütörtök Lóránt, Loránd
-3 °C Budapest
Elképesztő, ami ma a magyar tőzsdén történt!
Gazdaság

Elképesztő, ami ma a magyar tőzsdén történt!

MTI
2026. január 15. 19:17

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 28,3 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel 120 679,89 pontos történelmi csúcson zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 22,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője kiemelte, hogy a BUX a legnagyobb forgalmú kibocsátó gyengülése ellenére is emelkedni tudott.

Az OTP visszaesését valószínűleg a rekordárfolyam okozta, ezt sokan kedvező alkalomnak tarthatták a részvényeik eladására. Czibere Ákos a Mol folytatódó erősödését az egyre biztosabb szerbiai terjeszkedéssel magyarázta.

A Mol 94 forinttal, 2,76 százalékkal 3494 forintra erősödött 7,9 milliárd forintos forgalomban.  Az OTP-részvények ára 400 forinttal, 1,05 százalékkal 37 750 forintra csökkent, forgalmuk 10,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,84 százalékkal 1900 forintra esett, forgalma 871,0 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,49 százalékkal 10 350 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 438,88 ponton zárt csütörtökön, ez 31,03 pontos, 0,3 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #euró #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #usd #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #forintgyengülés #forintárfolyam #részvényindex #részvényárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #budapesti értéktőzsde #EUR #HUF

0 HOZZÁSZÓLÁS
