2026. január 12. hétfő Ernő
-9 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A képen egy pénztárca látható, kezében néhány magyar forintos bankjeggyel. Három tízezer forintos és egy húszezer forintos bankjegy. Összesen 50000 forint. A háttér fekete színű. Ez a kép színtelítettséggel feljavított.
Gazdaság

Álmosan indítja a hetet a forint: mutatjuk a friss árfolyamokat

MTI
2026. január 12. 08:15

Az euróval szemben gyengült, a dollárral szemben viszont kicsit erősődött a forintárfolyam hétfő reggelre.

Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eurót röviddel hét óra előtt 386,11 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 385,59 forintnál. A dollár jegyzése 330,87 forintra gyengült 331,47 forintról, a svájci frank viszont 413,62 forintról 414,64 forintra drágult.

Az euró árfolyama 1,1670 dollárra emelkedett a péntek esti 1,1632 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:01
08:44
08:30
08:15
07:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 10. 06:00
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. január 12. 07:00
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és ame...
MEDIA1  |  2026. január 9. 16:29
Elhunyt Kolosi Tamás, a Líra Kiadó és a Tárki alapítója, az RTL-es Kolosi Péter édesapja
Hosszan tartó betegség után, január 9-én elhunyt Kolosi Tamás Széchenyi-díjas szociológus, üzletembe...
Bankmonitor  |  2026. január 9. 16:26
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban az...
ChikansPlanet  |  2026. január 9. 08:00
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése let...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 11.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
2026. január 12.
Megfagyott a hangulat a stúdióban: meglepő döntések születtek a Cápák között második részében
2026. január 11.
Ennyit lehet keresni 2026-ban munka nélkül, legális módszerekkel: összejöhet a minimálbér?
2026. január 11.
Brutális szigorítás élesedett: milliós bírság és börtön várhat a gyorshajtókra, nagyon könnyű belefutni
NAPTÁR
Tovább
2026. január 12. hétfő
Ernő
3. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2
2 napja
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
3
2 hete
Vége a német csodának? Egyszerre dőlt be minden, ami működtette Európa legnagyobb gazdaságát
4
3 hete
Bejelentette Gulyás Gergely: rengeteg dolog változik január 1-től, itt vannak a részletek
5
1 hete
Nagyon rossz hírt kaptak a kivándorló magyarok: hallani se akar róluk ez az ország, súlyos oka van
PÉNZÜGYI KISOKOS
SWIFT
A SWIFT kódok a nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik. A nemzetközi átutalást indító banknál a kedvezményezett bankjának SWIFT kódját kell megadni

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 07:32
Még csak ez hiányzott: ónos eső csap le az országra, nagyon veszélyes lehet a közlekedés
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 05:24
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
Agrárszektor  |  2026. január 12. 08:16
Kemény időjárás jön ma: figyelmeztetést adtak ki erre a 9 megyére itthon