A Pénzcentrum 2026. január 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Álmosan indítja a hetet a forint: mutatjuk a friss árfolyamokat
Az euróval szemben gyengült, a dollárral szemben viszont kicsit erősődött a forintárfolyam hétfő reggelre.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót röviddel hét óra előtt 386,11 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 385,59 forintnál. A dollár jegyzése 330,87 forintra gyengült 331,47 forintról, a svájci frank viszont 413,62 forintról 414,64 forintra drágult.
Az euró árfolyama 1,1670 dollárra emelkedett a péntek esti 1,1632 dollárról.
Ha tényleg április 12-én lesznek a választások, akkor Sulyok Tamásnak mától van lehetősége kiírni a voksolás időpontját.
2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
A Bolgár Értéktőzsde jelentős árfolyamemelkedéssel reagált az euró január elsejei bevezetésére.
Az euró jegyzése este hat órakor 385,59 forinton állt a reggel hét órai 385,40 forint után.
A részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Több tucat településen maradt el a szemétszállítás a hó és a mínusz 10 fok miatt, a MOHU gyakorlati tanácsokkal látta el a lakosságot.
Már látszanak 2026 sztárbefektetései: a számok nem hazudnak, a csúcson még mindig a magyarok kedvenc áll
2025 emlékezetes év volt a globális pénzügyi világban: Donald Trump vámháborúja és a korábbi évek gazdasági sokkjai nyomán a világgazdaság egyensúlya továbbra is törékeny maradt.
Január 9-én kora délután több felhasználó is problémákat jelzett a Revolut működésében.
Úgy véli, hogy a 2025-ös költségvetési hiány és az államadósság szintje az uniós átlaghoz közelít.
Az év első tizenegy hónapjában összességében 2,8 százalékos bővülés látható az előző év azonos időszakához képest.
Péntek reggel erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon a csütörtök esti szintekhez képest.
A NiT Hungary folytatja az Építési és Közlekedési Minisztériummal a decemberben megkezdett stratégiai tárgyalássorozatot.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 650,52 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel, 115 909,58 ponton zárt csütörtökön.
Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
A venezuelai hatalomváltás első pillantásra olajkereskedelmi földrengésnek tűnhet, ám a piac jóval lassabban reagál.
Decemberben csaknem 1700 milliárdos hiányt produkált a költségvetés, az egész éves deficit pedig messze felülmúlta a tervezett értéket.
Még egy pénzügyi szolgáltató függesztette fel működését itthon, Észak-Koreával került egy listára Magyarország
A MoonPay nevű kripto szolgáltatás is megszüntette a magyar felhasználóknak a tranzakciós lehetőséget.
Az évek óta forgalomból kivont 1000 forintosok sorsa hamarosan véglegesen megpecsételődik.
Csütörtök délelőtt 10 órára hirdette meg a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.