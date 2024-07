Így van most a Jókai utcai házomlásban megsérült balettművész: óriási segítséget kapott, heti 4 gyógytornára jár

Tóth Nikolett, a két évvel ezelőtti Jókai utcai házomlásban megsérült balettművész, kitartóan végzi heti négy gyógytornáját, amely robotterápiát is magában foglal, de egyelőre nem tudott újra lábra állni. A táncos időnként mélypontokat él meg, de pszichológusa segítségével igyekszik megőrizni pozitív életszemléletét. Az önkormányzati lakásba költözés sokat segített a helyzetén, az ingatlant az igényei szerint alakították át.

Ami még nagyon pozitív változás, hogy beköltözhettem az önkormányzati lakásba, ahol nagyon jól érzem magam. Csendes utcában van, zöld környezet vesz körül. Jól érzem magam itt. Tágas a lakás és akadálymentes, ami nagy könnyebbség

- mesélte Tóth Nikolett, aki a jövőben is az Operettszínházban szeretne dolgozni, de a részletekről még nem egyeztettek. Az önkormányzattól egyébként nem csak lakást kapott, de a kerület vállalta az átalakítás, akadálymentesítés költségeit is. A balettművész megsegítésére barátai egy alapítványt is létrehoztak, szeptemberben jótékonysági gálát is tartanak.

