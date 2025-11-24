2025. november 24. hétfő Emma
10 eurós bankjegy 100 forintos bankjegyen
Gazdaság

Na ne! Még tovább erősödött a forint: nem fogod elhinni, mennyit ér most a magyar pénz

Pénzcentrum
2025. november 24. 19:25

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az árfolyamok alakulása nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.

  • Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 383,44 forintról 382,40 forintra csökkent 18 órakor, napközben 382,01 forint és 384,26 forint között mozgott.
  • A svájci frank jegyzése a reggeli 411,60 forintról 410,64 forintra süllyedt,
  • Míg a dollár jegyzése 332,71 forintról 331,98 forintra csökkent.
  • Az euró jegyzése a reggeli 1,1523 dollárról 1,1518 dollárra változott.
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

