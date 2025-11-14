2025. november 14. péntek Aliz
egy köteg magyar forint bankjegy és 100 eurós bankjegy
Gazdaság

Újabb gyengülés a forintnál: megint drágább lett a dollár és az euró is

Pénzcentrum
2025. november 14. 08:17

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 384,45 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 383,92 forintnál.

A dollár jegyzése 329,60 forintról 330,07 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 416,31 forintról 416,90 forintra nőtt.

Az euró jegyzése 1,1647 dollárra változott a csütörtök esti 1,1648 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
