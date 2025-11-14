A kereskedők egyeztetés nélkül kapták meg a döntést, miközben a kormány szerint jelentős árcsökkenést hozott az árrésstop.
Újabb gyengülés a forintnál: megint drágább lett a dollár és az euró is
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró hét órakor 384,45 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 383,92 forintnál.
A dollár jegyzése 329,60 forintról 330,07 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 416,31 forintról 416,90 forintra nőtt.
Az euró jegyzése 1,1647 dollárra változott a csütörtök esti 1,1648 dollárról.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter tisztázta, hogy Magyarország csak egyéves mentességet kapott az orosz olaj- és gázimportra vonatkozó szankciók alól.
Közel lehet a megoldás a szerb olajcég, a NIS körül kialakult hónapok óta tartó bizonytalanságra.
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adat alapján az ipari kibocsátás 1,3 százalékkal nőtt az augusztusi szinthez képest.
Kevéssé mozdult el a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX szerdán új történelmi rekordot ért el.
Az Erste Bank negyedéves eredményeiről szervezett sajtóbeszélgetés fókuszát teljesen megváltoztatta Nagy Márton miniszter előző esti bejelentése.
Október végétől csak azok a szolgáltatók működhetnek, akik megfelelnek a pénzügyi szektorhoz hasonlóan szigorú engedélyezési feltételeknek.
A forint jelentős erősödését a dollár gyengülése, a hazai gazdaságpolitikai fordulat és a magas kamatszint együttesen támogatotta.
Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban jelentette be, hogy a kormány meghosszabbítja a december 31-én lejáró kamatstopot.
Az orosz olajvállalat az Egyesült Államok szankcióinak célpontjává vált, amelyek november 21-én lépnek hatályba.
2025 novemberében azoknak az önkormányzatoknak kell befizetniük, ahol a helyi iparűzési adóbevétel meghaladta a meghatározott szintet.
Vegyesen alakult, kevéssé változott szerda reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A horvát Janaf kőolajvezeték-hálózat üzemeltetője, valamint a Mol-csoport képviselői kedden áttekintették az aktuális helyzetet.
Egy Csongrád-Csanád vármegyei hízópulykákat tartó gazdaságban magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nébih.
Donald Trump kivételt adott a MOL-csoportnak, így a szlovák Slovnaft olajfinomító ellátása is biztosított a szankciók ellenére.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott az ATV Mérleg című műsorában, ahol Rónai Egon kérdezte.
