Olajfeszültség a régióban: Horvátország cáfolja a magyar állításokat

A horvát Janaf kőolajvezeték-hálózat üzemeltetője, valamint a Mol-csoport képviselői kedden áttekintették az aktuális helyzetet, és egyeztették a tervezett új kőolajszállítási szerződés előkészítésének további lépéseit - közölte a horvát társaság.

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök hétfőn arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy mit vár a Janaf és a Mol közötti nyersolajszállítási tárgyalások folytatásától, miután a Mol szerint a Janaf nem teljesíti kötelezettségeit, Orbán Viktor magyar miniszterelnök pedig "kicsinek és nem megfelelőnek" nevezte a horvát kőolajvezetéket úgy fogalmazott: "a magyar kormány és a Mol narratívája hamis".

"Ez teljes mértékben hamis narratíva a magyar hatóságok és a Mol részéről, amely teljesen eltorzítja a tényeket és az igazságot" - mondta.

Hozzátette: a Janaf minden szükséges képességgel és kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy a kívánt mennyiségű nyersolajat a magyarországi és pozsonyi finomítókba szállítsa. "A vezeték kapacitása jóval meghaladja mindkét finomító maximális feldolgozóképességét" - tette hozzá.