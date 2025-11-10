2025. november 10. hétfő Réka
8 °C Budapest
Sűrű füst távozik egy erőmű kéményéből a svájci Zürichben.
Gazdaság

Újabb részletek derültek ki az ajkai erőműben történt robbanásról: ezt közölték a történtekről

Pénzcentrum
2025. november 10. 16:21

Még tart az ajkai erőműben szombaton történt baleset vizsgálata - tájékoztatta a Veolia Energia Magyarország Zrt. hétfőn az MTI-t.

A Veolia Enegria Magyarország Zrt. csoporthoz tartozó Bakonyi Erőmű Zrt.-ben november 8-án 13 órakor súlyos munkahelyi baleset történt, amelyben az erőmű három munkavállalója sérült meg.

A baleset a porleválasztó filter karbantartása és tisztítása során történt, amikor a filterből kifolyó forró por égési sérülést okozott - tették hozzá.

A három munkavállaló közül ketten könnyű égési sérüléseket szenvedtek, őket egy rövid kórházi ellátást követően hazaengedték; a súlyos égési sérüléseket szenvedő munkatársat a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház intenzív osztályán ápolják - közölték.

Azt írták, az eset kivizsgálása jelenleg is zajlik, hamarosan bővebb információval tudnak majd szolgálni.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #kórház #baleset #gazdaság #karbantartás #munkavállalók #munkahelyi baleset #erőmű #sérülés #ajka

